In 30 Jahren als Stadionsprecher des FC Bayern München hat Stephan Lehmann mehr als tausend Spiele erlebt. Über Sätze, die er während einer Partie niemals sagen würde, und einen Abend, als er mit Mario Basler auf dem Tisch tanzte.

Ein Mann steht am Spielfeldrand, zwei Söhne im Schlepptau, und sagt einen Satz, der Stephan Lehmann für einen Moment die Fassung raubt – was, wie sich im Gespräch mit ihm rasch herausstellt, keine kleine Leistung ist: „Hallo Stephan, ich bin der Merlin.“ Lehmann blickt in ein Gesicht, das er nicht kennt, sucht, findet nichts, und muss sich erklären lassen, was 20 Jahre zuvor geschehen ist.