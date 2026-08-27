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Stadionsprecher des FC BayernSeine Memoiren würden ein sehr dickes Buch werden

Lesezeit: 6 Min.

Stadionsprecher Stephan Lehmann neben Berni, dem Maskottchen des FC Bayern, in der Bundesliga-Saison 2018/2019 beim Spiel gegen Borrussia Dortmund.
Stadionsprecher Stephan Lehmann neben Berni, dem Maskottchen des FC Bayern, in der Bundesliga-Saison 2018/2019 beim Spiel gegen Borrussia Dortmund. ULMER; Imago/imago images

In 30 Jahren als Stadionsprecher des FC Bayern München hat Stephan Lehmann mehr als tausend Spiele erlebt. Über Sätze, die er während einer Partie niemals sagen würde, und einen Abend, als er mit Mario Basler auf dem Tisch tanzte.

Von Thomas Becker

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Ein Mann steht am Spielfeldrand, zwei Söhne im Schlepptau, und sagt einen Satz, der Stephan Lehmann für einen Moment die Fassung raubt – was, wie sich im Gespräch mit ihm rasch herausstellt, keine kleine Leistung ist: „Hallo Stephan, ich bin der Merlin.“ Lehmann blickt in ein Gesicht, das er nicht kennt, sucht, findet nichts, und muss sich erklären lassen, was 20 Jahre zuvor geschehen ist.

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