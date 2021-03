Ein Trainer mit dem Namen "Rubens" am Klingelschild, wilde Feiern im P1 und ausgeplauderte Interna am Platzl: Auf den Spuren des FC Bayern in München lässt sich viel über das Selbstverständnis des Vereins erfahren.

Von René Hofmann

Die Tour beginnt, wie könnte es bei einem Anekdoten-Spaziergang auf den Spuren des FC Bayern anders sein, mit dem Blick auf einen Fußballplatz. Im Hintergrund rauscht eine viel befahrene Straße, aber vor einem liegt nicht etwa die Arena in Fröttmaning, das Offensichtliche soll dieses Mal bewusst umdribbelt werden. Start ist in der Hanebergstraße, nahe der Landshuter Allee, am Eingang zum Sportplatz der FT München-Gern. Auf der in einem Glaskästchen ausgestellten Speisekarte der Vereinsgaststätte nähert sich eine kleine Spinne den Bruschetta Classica für 3,80 Euro, am Fangzaun aus Maschendraht wirbt ein Plakat für die Neuhauser Mini-WM 2018. Die bunte, laute Welt des Profi-Fußballs wirkt weit weg, aber Daniela Lahm versichert am Handy: "Da sind Sie schon ganz richtig!"