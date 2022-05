Glosse von Joachim Mölter

Wer es sowieso nicht schon längst weiß, der ahnt es zumindest: Nichts ist so klein und nichtig, als dass es nicht noch groß und wichtig werden könnte durch die Behandlung des FC Bayern München. Nicht einmal ein Grashalmschnipsel. Sobald nämlich einer der Fußballprofis seine Zehen in den Rasen des Fröttmaninger Stadions drückt, presst er Erinnerungen und Emotionen hinein. Und neuerdings - so verspricht es eine Partner-Firma des Stadions - werden "alle Momente, die in diesem Rasen stecken, direkt in die Hände der Fans" transportiert.

Ganz so direkt scheint es aber doch nicht zu gehen, wenn der Rasen erst gemäht und das Gras recycelt werden muss. Wenn dann aus dem früher einfach kompostierten Abfall auf wundersame Weise - Hex, Hex, Accio, Aparecium und Expecto Patronum! - ein Wertstoff gezaubert wird, in diesem Fall Papier, Graspapier. Und wenn schließlich die Grasfasern noch zu Tüten gewebt werden müssen, bevor sie die Fans in die Finger bekommen. Und das tun sie wiederum nur, wenn sie zuvor in einem der FC-Bayern-Fanshops in der Arena Geld ausgegeben haben für mehr oder weniger teure Fanartikel, die dann in die Tüte kommen.

Wie nicht anders zu erwarten, wenn der FC Bayern auch nur im Entferntesten beteiligt ist, handelt es sich bei den Tüten aus Gras um "ein großartiges Projekt". Sie sind sozusagen "ein Stück Arena zum Mitnehmen", wahlweise auch "ein Stück Rasen für Zuhause", wie es schwärmerisch in der Pressemitteilung heißt, in der die "innovative und nachhaltige Aktion" angepriesen wird. Ein Poet aus der PR-Abteilung der Hersteller-Firma hat dazu gedichtet: "Herzrasen kann man mähen. Herzrasen kann man packen. Und Herzrasen können alle Fans jetzt sogar mit nach Hause nehmen." Und damit die Graspapiertüten dort nicht mit gewöhnlichen Papiertüten verwechselt werden, sind sie eigens "mit einem speziellen Herzrasen-Motiv" gestaltet, wie betont wird.

Wer nun glaubt, dieses Herzrasen-Motiv sei herzförmig, sieht sich ebenso getäuscht wie jene, die glauben, die Papiertüte fühle sich an wie der Rasen im Stadion. Die Grashalme sind nur aufgedruckt und das nicht mal als geschwungenes Herz, sondern als streng geometrisches Dreieck. Macht ja nichts, das darf man alles nicht so eng sehen. Allein die Berührung mit dem FC Bayern verklärt die Tüte zur Reliquie und lässt bei den gläubigen Jüngern das Herz rasen, wahlweise auch im Dreieck hüpfen.