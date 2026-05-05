„Pervers geil“ nannte der Sportvorstand Max Eberl das Halbfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League bei Paris Saint-Germain – und das trotz der 4:5-Niederlage. Für das Rückspiel an diesem Mittwoch in der Münchner Allianz-Arena hoffen die Fans beider Seiten auf einen ähnlichen Fußballthriller. Anreise, Übertragung, Sicherheitslage: Was Fans für den Spieltag wissen sollten.

Wo kann man das Spiel schauen?

Wer keine Tickets fürs Stadion hat, muss das Halbfinal-Rückspiel auf dem Bildschirm verfolgen. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain wird ausschließlich im Pay-TV auf DAZN übertragen – ein entsprechendes Abonnement ist also Voraussetzung. Für Fußballfans, die das Spiel in Gesellschaft verfolgen möchten, gibt es einige Möglichkeiten in der Stadt.

Überdachte Frühlingsstimmung beim Public-Viewing auf großer Leinwand verspricht das „Backstage“ in der Reitknechtstraße 6: Der Eintritt ist frei, allerdings empfiehlt der Veranstalter, vorab Plätze zu reservieren; die verbliebenen Reservierungstickets in mehreren Areas beinhalten zwei Getränkegutscheine.

In der Innenstadt bietet das „Kilians“ am Frauenplatz 11 eine Live-Übertragung; Liebhaber des irischen Flairs können das Spiel zudem im „Kennedy’s“ am Sendlinger Tor sehen. Eine mitreißende Atmosphäre verspricht auch die Fußballkneipe „Stadion an der Schleißheimer Straße“. Wer sich dort einen der verbleibenden Plätze sichern möchte, sollte frühzeitig erscheinen.

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Wie bereitet sich die Polizei auf das Spiel vor?

Die Münchner Polizei rechnet nicht mit außergewöhnlichen Zwischenfällen rund um die Partie, zumindest lagen bis zum Wochenbeginn keine Erkenntnisse vor, dass es zu einer ähnlichen Konfrontation kommen könnte wie neulich vor dem Bundesligaspiel der FC-Bayern-Profis gegen den VfB Stuttgart: Vor rund zwei Wochen mussten mehrere Hundert Einsatzkräfte Fangruppen aus beiden Lagern auseinanderhalten, um eine Massenschlägerei zu verhindern.

Das Halbfinale gegen Paris Saint-Germain wird von der Polizei jedenfalls nicht als Hochrisikospiel eingestuft, sondern lediglich als „Middle-Risk“-Partie. Nur weil sie sportlich relevant sei, ändere sich an der polizeilichen Einsatzeinschätzung nichts, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag. Wie sonst auch bei gewöhnlichen Fußballspielen in der Fröttmaninger Arena ist eine dreistellige Anzahl von Beamten für den Einsatz vorgesehen. Die Lage werde jedoch auch mithilfe von szenekundigen Beamten laufend überprüft, bei Bedarf könne das Kontingent kurzfristig aufgestockt werden, falls es zum Beispiel nach dem Spiel zu spontanen Autokorsos kommen sollte, ergänzte eine Sprecherin.

Wegen der Anstoßzeit um 21 Uhr erwartet die Polizei im Münchner Norden außerdem ein höheres Verkehrsaufkommen als sonst an einem Wochentag. Nicht nur Fans, die mit dem Auto zum Spiel fahren, werden um rechtzeitige Anreise und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. „Wir hoffen auf eine friedliche Fußball-Begegnung“, so der Polizeisprecher abschließend.

Wie läuft die Anreise zum und Abreise vom Stadion?

Stadionbesucher, die auf das eigene Auto nicht verzichten wollen, müssen Geduld mitbringen. Die Wartezeiten bei der Abfahrt aus den Parkhäusern überschreiten nach ausverkauften Spielen wie dem Halbfinale gern die 2,5-Stunden-Marke. Da empfiehlt es sich, besser gleich auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Die U6 zur Arena verkehrt vor dem Spiel im Fünf-Minuten-Takt, auch nach dem Abpfiff stehen Verstärkerzüge bereit. Laut MVG gibt es bis dato keine Einschränkungen, welche den U-Bahn-Verkehr beeinträchtigen könnten; wegen der Menschenmassen kann es nach dem Halbfinale aber zu kurzzeitigen Sperrungen des Fröttmaninger Bahnsteigs kommen.