Keine drei Schritte weit ist man gekommen und steht schon vor dem wohl ältesten bekannten Fußballtrikot Deutschlands: der blütenweiße Dress von Albert Zoepffel. Ein schickes Langarmhemd, mit Kragen und Knopfleiste, könnte man auch zum Kirchgang tragen. Doch Zoepffel trug es auf der Schyren-Wiese, zum Kicken. Er war Linksverteidiger, Zeugwart - und Gründungsmitglied dieses neuen Vereins, der am 27. Februar 1900 das Licht der Fußballwelt erblickte: des FC Bayern. Dass dieser Sport-Dress mal zu einem „Jahrhundert-Fund“ werden würde, hätte sich Zoepffel wohl nicht träumen lassen. Ebenso wenig, dass seine Geschichte und die seines Trikots mal in einem Museum mit jährlich mehr als einer halben Million Besucher ausgestellt werden würde.

Wirklich zur Geltung kommt Zoepffels Hemd allerdings erst seit der Umgestaltung des FC Bayern Museums in der Allianz-Arena. Begonnen wurde der Umbau im März, vollendet sein soll er im Herbst, aber gut drei Viertel der Neugestaltung ist jetzt schon zu sehen. In den Worten des FC Ruhmreich: „Noch größer, noch emotionaler und voller purer Gänsehaut-Momente! Wir haben die Zeit genutzt, um den Mythos unseres Vereins in eine völlig neue Dimension zu katapultieren.“

Seit 2012 leistet sich der deutsche Fußball-Rekordmeister ein eigenes Museum, das damals noch „FC Bayern Erlebniswelt“ hieß und nun seit 2020 als „FC Bayern Museum“ pro Jahr mehr als 520 000 Besucher aus aller Herren Länder anzieht. Mit dem Umbau wurde die Ausstellungsfläche um knapp 300 Quadratmeter auf 3300 Quadratmeter ausgebaut – schließlich wächst die Historie dieses chronisch erfolgreichen Klubs mit jedem Jahr weiter.

Fragt man Museums-Leiterin Petra Leufstedt, wie viele Pokale denn hier um die Wette glitzern, muss sie erst mal passen, liefert aber bald die Zahl nach: 83. „And counting“, fügt Thomas Glas an, der Direktor Marke beim FC Bayern, der mit weiteren Auszeichnungen rechnet. Wohl zu jedem der insgesamt 650 Exponate könnte er wohl eine Geschichte erzählen, aber so lange hat kein Tageszeitungsjournalist Zeit. Also beschränkt er sich auf ein paar Anekdoten und erzählt zunächst die von Roy Makaay.

Ein schickes Hemd mit Kragen und Knopfleiste trug Albert Zoepffel, einer der Gründer des FC Bayern, auf dem Platz. Bernd Ducke

Mit diesen roten Tretern schoss Roy Makaay das schnellste Tor der Champions-League-Geschichte. Bernd Ducke

Der Niederländer, Spitzname Rheuma-Kai, war unlängst mal wieder bei seinem alten Verein zu Gast und hatte etwas mitgebracht: fast 20 Jahre alte Kickstiefel. Allerdings hat fast jeder Fußballfan diese Treter schon mal gesehen, denn es sind die, mit denen das bis heute schnellste Tor der Champions League-Geschichte erzielt wurde. 10,12 Sekunden hatte Makaay am 7. März 2007 gebraucht, um Real-Madrid-Keeper Iker Casillas einen einzuschenken. Makaay, heute Cheftrainer der FC Bayern World Squad, hat die Schuhe, auf denen die Namen seiner Kinder Dani und Milou eingestickt sind, aus einer Adidas-Ausstellung in Amsterdam losgelöst und dahin gebracht, „wo sie hingehören“ (Makaay): ins größte Vereinsmuseum Deutschlands, die heilige Schatzkammer des FC Bayern.

Legendäre Mittelstürmer hatte der Verein ja so einige, und als vor einer Weile Robert Lewandowski den Ewigkeits-Rekord von Gerd Müller um ein Törchen auf 41 Treffer pro Bundesligasaison verbesserte und im Museum entsprechend gewürdigt wurde, da sei auch Müllers Ehefrau Uschi da gewesen, erzählt Marken-Chef Glas: „Sie hat Lewa gratuliert und gemeint: ‚Jetzt geh‘ ich zum Gerd und erzähl‘ ihm, dass du seinen Rekord gebrochen hast.‘“

Emotional auch die Geschichte, wie Zoepffels Jahrhundert-Hemd den Weg in die Arena in Fröttmaning gefunden hat: Im Winter 2024 macht sich Anne Gößwein nach vielen Telefonaten mit dem FC Bayern mit ihrem Mann und dem Sohn auf den Weg von Würzburg nach München – das Auto voll beladen mit dem Nachlass ihres 1951 verstorbenen Großvaters Albert Zoepffel. Und mit seiner Geschichte: geboren im Baltikum, Diplom-Ingenieur, Vater von drei Kindern, Bergliebhaber, ein baumlanger Mann mitten im Leben, musikalisch und fotografisch begabt – und eben auch: sportlich.

Kein Zufall also, dass er im Februar 1900 mit 16 anderen den FC Bayern aus der Taufe hob. 15 Lebensläufe dieser 17 Gründungsmitglieder haben sie beim FC Bayern nun recherchiert und in Kurzform dargestellt – zwei Namen fehlen, da man sie auf der Gründungsurkunde nicht richtig entziffern kann. Aber auch das werde man noch herausbekommen, heißt es.

Das neu gestaltete Museum ist also mehr als Insta-Foto-Spot inmitten funkelnder Pokale. Die Hall of Fame mit den 18 bedeutendsten Bayern-Spieler ist noch in Arbeit, soll aber laut Glas „ein Meilenstein“ werden. Im sogenannten „Klassenzimmer“ werden derweil Schulklassen die Werte des Vereins vermittelt, zum Beispiel soziale Verantwortung. Die Zeit-Koje zur vergangenen Dekade ist noch schwarz verhängt, eine weitere hat man sich für Sonder-Ausstellungen reserviert. Bis irgendwann der nächste Umbau ansteht.