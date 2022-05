Der FC Bayern hat sich nach seiner zehnten Meisterschaft in Serie von seinen Fans auf dem Nockherberg in München feiern lassen. Wenige Stunden nach dem Bundesliga-Stimmungsdämpfer beim VfL Wolfsburg (2:2) präsentierten sich Kapitän Manuel Neuer & Co. am späten Samstagabend beim "Paulaner Fanfest". Die Trikots tauschten die Spieler für Lederhosen.

In dem Biergarten hatten schon ab frühem Abend Anhänger, Fanclubs und Legenden des FC Bayern auf den nächsten Titel angestoßen.

Spötter könnten diese Form der Feierei schon fast als Eskalation bezeichnen. Als die Mannschaft des FC Bayern vor drei Wochen vorzeitig den Meistertitel errang, blieb die Leopoldstraße - eigentlich Münchens Feiermeile für Fußballfans - leer. Nicht mal Verkehrsbehinderungen oder eine Ruhestörung gab es.

Dagegen wurde am Samstagabend schon gefeiert - auch der frühere FC-Bayern-Star Giovane Elber war mit dabei und fuhr auf einem Brauerei-Wagen vor.

Später stießen dann auch die Stars um Thomas Müller dazu - und natürlich Robert Lewandowski. Der Stürmer ist seit 2014 beim FC Bayern und will seinen Vertrag nun nicht mehr verlängern. Es könnte also wohl seine letzte Meisterfeier mit dem Münchner Verein sein.

Beim Auftritt auf dem Nockherberg dankte der 33-Jährige seinen Teamkollegen für ihre Hilfe beim erneuten Gewinn der Bundesliga-Torjägerkanone. "Diese Kanone gehört auch der Mannschaft, ohne die Vorlagen hätte ich es nicht schaffen können", sagte Lewandowski. Immer wieder schallten am Samstagabend "Lewy, Lewy"-Sprechchöre durch den Biergarten.

An diesem Sonntag wird der deutsche Fußball-Serienmeister nach zwei Jahren Corona-Zwangspause auch wieder mit seinen Fans auf dem Marienplatz feiern. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) empfängt den Champion gegen 13.30 Uhr zur Titelfeier im Rathaus.