Doch noch geschafft: Die Fans des FC Bayern München dürfen am Sonntag auf dem Marienplatz feiern. Die Doppel-Meisterschaft der Frauen und Männer kam etwas überraschend. Fühlt sich aber offenbar umso besser an.

Von Tom Soyer

Die Bayern - Meister, wie jedes Jahr? Von wegen. Superknappe Superbayern sind das diesmal. Bei Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, dem bekennenden Bayern-Fan, hört sich die Analyse daher so an: "Des brauch i ned jedes Jahr so - 89. Minute am letzten Spieltag!" Bayernstar und Publikumsliebling Thomas Müller sagt es dann noch deutlicher um 18.50 Uhr auf dem Münchner Rathausbalkon, vor 15 000 bis 20 000 jubelnden Fans: "In der letzten Woche hat keiner einen Pfifferling auf uns gesetzt - aber das interessiert mich einen Scheißdreck! Meister samma!" Die Männer des FCB zum elften Mal, die FCB-Frauen seit diesem Sonntag - und dem 11:1 gegen Turbine Potsdam - immerhin auch schon zum fünften Mal.