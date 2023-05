Am frühen Abend präsentieren sich die Fußballerinnen und Fußballer des FC Bayern auf dem Rathausbalkon am Marienplatz. Ein Mann wird aber fehlen. Die Impressionen.

Einen Tag nach dem überraschenden Gewinn der Bundesliga-Meisterschaft haben sich Tausende Fans auf dem Münchner Marienplatz versammelt, um die Mannschaft des FC Bayern zu feiern. In diesem Jahr haben die Anhänger des Rekordmeisters sogar doppelten Grund zur Freude: Nach dem Last-Minute-Triumph der Männer sicherten sich am Sonntagnachmittag auch die Frauen des FCB die Meisterschale. Mit einem Doppel-Triumph hatten vor diesem Wochenende viele Fans nicht mehr gerechnet.

Umso zahlreicher strömten sie bei sonnigem Pfingstwetter auf den Marienplatz, um vor dem Rathausbalkon ihren Siegerteams zu huldigen - schon am frühen Nachmittag füllte sich der Platz rasant.

Beim Public Viewing verfolgten die Anhänger das entscheidende Duell der FCB-Frauen, die beim letzten Saisonspiel gegen Turbine Potsdam ein Schützenfest ablieferten und 11:1 gewannen.

Schon bevor die Mannschaften um 17.30 Uhr auf dem Rathausbalkon erscheinen, hallten Jubelchöre und Freudenschreie durch die Münchner Innenstadt.

Die Fans verwandelten den Marienplatz in ein rotes Meer aus Trikots und Fahnen. Bei sommerlichen Temperaturen riss sich der eine oder andere das Dress gleich ganz vom Leib.

Oder kleideten sich in ausgefallene Fankostüme, die keinen Zweifel daran lassen, dass man an diesem Tag nur für einen Augen hat: den Lieblingsverein.

Die lederbehosten Männermeister, die es mit ihrem knappen Sieg am Vortag deutlich spannender gemacht hatten, verfolgten das Spiel ihrer Kolleginnen im Stadion. Trainer Thomas Tuchel, Präsident Herbert Hainer und Club-Patriarch Uli Hoeneß saßen ebenfalls im Publikum. Nur einer war - wie bereits beim entscheidenden Sieg am Samstag gegen Köln - nicht zu sehen: der geschasste FC-Bayern-Chef Oliver Kahn.

Der Club hatte unmittelbar nach dem Gewinn der Meisterschaft bekanntgegeben, dass er sich von Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić trennt. Kahn hatte schon zuvor auf Twitter verbreitet, dass ihm "vom Club untersagt" worden sei, beim entscheidenden Spiel auf der Tribüne zu sitzen. Am Sonntag gab Präsident Hainer zu Protokoll, dass die Trennung von Kahn "nicht so gut gelaufen" sei. Anders bei Salihamidžić, der sich am Wochenende noch gemeinsam mit dem Team über die Meisterschaft freuen durfte - und sich am Sonntag beim Spiel der Frauen mit Uli Hoeneß austauschte.

Bei den Fans auf dem Marienplatz dürfte die Entscheidung für leidenschaftliche Diskussionen gesorgt haben. Doch viele Unterstützer wollten am Sonntag einfach nur feiern: Nach einer durchwachsenen Saison hat ihr Verein in letzter Sekunde einen Titel geholt und ist nun zum elften Mal in Folge deutscher Fußballmeister.