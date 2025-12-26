Die Polizei hat eine Gruppe von 37 Fans des FC Bayern dabei erwischt, wie sie Graffiti an mehrere Hauswände sprühten. Wie ein Polizeisprecher berichtet, habe ein Zeuge gegen 0.20 Uhr in der Nacht auf Heiligabend im Bereich von Georgen- und Tengstraße, an der Grenze zwischen der Maxvorstadt und Schwabing, eine größere Gruppe von Fußballfans beobachtet. Mehrere aus der Gruppe hätten Hauswände beschmiert, „mit Schriftzügen in roter Farbe“, wie es im Polizeibericht heißt.