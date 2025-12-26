Zum Hauptinhalt springen

GroßeinsatzPolizei erwischt 37 Bayern-Fans beim Sprühen von Graffiti

Auf frischer Tat ertappte die Polizei Fans des FC Bayern beim Sprühen von Graffiti (Symbolfoto).
Auf frischer Tat ertappte die Polizei Fans des FC Bayern beim Sprühen von Graffiti (Symbolfoto). (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Die Fußballanhänger waren nachts in der Maxvorstadt und in Schwabing unterwegs und beschmierten Hauswände.

Die Polizei hat eine Gruppe von 37 Fans des FC Bayern dabei erwischt, wie sie Graffiti an mehrere Hauswände sprühten. Wie ein Polizeisprecher berichtet, habe ein Zeuge gegen 0.20 Uhr in der Nacht auf Heiligabend im Bereich von Georgen- und Tengstraße, an der Grenze zwischen der Maxvorstadt und Schwabing, eine größere Gruppe von Fußballfans beobachtet. Mehrere aus der Gruppe hätten Hauswände beschmiert, „mit Schriftzügen in roter Farbe“, wie es im Polizeibericht heißt.

Die Polizei sei mit etwa 15 Streifenwagen und einem Trupp des Unterstützungskommandos USK angerückt. Man habe die Fans kontrolliert und ihnen einen Platzverweis erteilt. In den umliegenden Straßen habe man etwa zehn Graffiti festgestellt. Wer was gesprüht habe, habe man aber nicht klären können, so der Sprecher. Die Bayernfans seien zwischen 17 und 42 Jahre alt.

