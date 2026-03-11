„Ein Sammelsurium von Versuchen, um einen Skandal einzubringen“: Mit diesen Worten hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vor genau einer Woche im Stadtrat seine Kritiker zurechtgewiesen. Doch nun, sieben Tage später, gibt Reiter seine Posten im Verwaltungsbeirat und als Aufsichtsrat beim FC Bayern auf. Er habe den Verein informiert, „dass ich sowohl auf mein Aufsichtsratsmandat als auch auf mein Amt als Verwaltungsbeiratsvorsitzender mit sofortiger Wirkung verzichte“, schreibt er in einer Mitteilung vom Mittwochvormittag. Er werde seine bisherige Vergütung von 90 000 Euro an soziale Projekte spenden.
Münchens OB und sein Rückzug vom FC BayernDie wenigen Fragen, die Dieter Reiter beantwortet, und die vielen, die er offen lässt
Lesezeit: 5 Min.
Hat er den Stadtrat belogen? Kannte er seine Bezüge als Aufsichtsrat wirklich nicht? Mit einer knappen schriftlichen Erklärung gibt Münchens OB seine Ämter beim FC Bayern auf. Vielen reicht das nicht.
Von Heiner Effern, Sebastian Krass und Joachim Mölter
Münchens OB Dieter Reiter und seine vielen Fehler:„Sorry, tut mir leid, Entschuldigung“
Das Anzapfen auf dem Oktoberfest meistert Dieter Reiter souverän, doch im Münchner Rathaus ging zuletzt viel daneben. Nun muss der SPD-OB mit einem historisch schlechten Ergebnis in die Stichwahl gegen einen jungen Grünen. Wie konnte das passieren?
Lesen Sie mehr zum Thema