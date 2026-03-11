„Ein Sammelsurium von Versuchen, um einen Skandal einzubringen“: Mit diesen Worten hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vor genau einer Woche im Stadtrat seine Kritiker zurechtgewiesen. Doch nun, sieben Tage später, gibt Reiter seine Posten im Verwaltungsbeirat und als Aufsichtsrat beim FC Bayern auf. Er habe den Verein informiert, „dass ich sowohl auf mein Aufsichtsratsmandat als auch auf mein Amt als Verwaltungsbeiratsvorsitzender mit sofortiger Wirkung verzichte“, schreibt er in einer Mitteilung vom Mittwochvormittag. Er werde seine bisherige Vergütung von 90 000 Euro an soziale Projekte spenden.