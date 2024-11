FC-Bayern-Profi alkoholisiert am Steuer: Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Verkehrskontrolle Alphonso Davies mit 0,6 Promille Alkohol im Blut erwischt.

Zunächst darüber berichtet hatte die Bild-Zeitung, der Fernsehsender Sky bestätigte die Meldung. Die Polizei äußert sich auf Anfrage nicht zu dem Thema.

Den Berichten zufolge war der 24-jährige Kanadier in einem Lamborghini auf der Blumenstraße in der Münchner Innenstadt unterwegs, als die Polizei ihn anhielt und zum Atemalkoholtest bat. Es handelt sich nicht um eine Straftat, sondern um eine Ordnungswidrigkeit, für die Davies mit einer Geldstrafe und einem vorübergehenden Entzug des Führerscheins rechnen muss.

Dem Bild-Bericht zufolge war Davies an dem Abend auf einem Weihnachtsmarkt und dann in einer Bar gewesen. Eine offizielle Stellungnahme des FC Bayern gab es zunächst nicht. Davies nahm aber am Freitag am Mannschaftstraining teil und stand am Samstagabend in der Startelf für die Partie bei Borussia Dortmund.