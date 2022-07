Ein Passant hat am Mittwochnachmittag am Münchner Ostbahnhof einer 39-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Unbeteiligte Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Bundespolizei. Während die Münchnerin mit Verletzungen im Gesicht durch einen Rettungssanitäter vor Ort behandelt wurde, konnte der Tatverdächtige von Polizisten festgenommen werden. Es handelt es sich um einen bis dahin strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getretenen 30-Jährigen mit unbekanntem Wohnsitz. Die Ermittlungen zu der Körperverletzung hat das Kommissariat 26 übernommen.