Der Kammerspiele-Schauspieler Thomas Schmauser und die Münchner Choreografin Ceren Oran sind mit dem Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet worden. Thomas Schmauser ehrte die Jury in der Kategorie „Darsteller*in Schauspiel“ für seine Rolle als Hendrik Höfgen in Jette Steckels Inszenierung „Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann, die im Februar 2025 Premiere in den Kammerspielen hatte. Sie lobt dessen „beeindruckende Vielschichtigkeit“. „Schmauser gelingt das Kunststück, Höfgen zugleich verführerisch und abstoßend erscheinen zu lassen.“

Ceren Oran bei der Verleihung des Deutschen Theaterpreises „Der Faust“ im Theaterhaus Stuttgart. (Foto: Mo Wüstenhagen)

Ceren Oran erhielt den „Faust“ in der Kategorie „Regie Theater für junges Publikum“. Die Jury begründete ihre Entscheidung, dass der Choreografin mit ihrer Uraufführung „Gute Wut“ von März 2025 ein „dichtes, poetisches Tanzstück über ein großes Gefühl gelungen.“ sei. „Sie schafft es in ihrer Inszenierung an der Schauburg München, verschiedenste Wutzustände zu erzählen und dies dazu noch mit viel Humor.“

Die Verleihung fand am vergangenen Samstag im Theaterhaus Stuttgart statt. In insgesamt 14 Kategorien zeichnete der Deutsche Bühnenverein zusammen mit der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und der Kulturstiftung der Länder Theaterkünstlerinnen und -künstler aus. Den „Faust“ gibt es seit 2006, er zählt zu den renommiertesten Preisen in dieser Branche.