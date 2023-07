Von Dirk Wagner

Gerade mal 12 und 13 Jahre alt sind die Musiker der Münchner Band Boys of Kings, die am Sonntagnachmittag auf einer Außenbühne die Besucher der Fat Cat mit einladendem Punkrock begrüßen. Dass alles irgendwann wieder zusammenfällt, heißt es in einem Song der Band. Damit hat sie treffend die Geschichte der Fat Cat vorweggenommen, die an diesem Sonntag ihre Eröffnungsfeier als Zwischennutzung des Gasteigs nachholt. Denn eigentlich nutzt sie schon seit einigen Wochen die Räume des wegen einer geplanten Sanierung seit zwei Jahre leerstehenden Gasteigs am Rosenheimer Platz. Entsprechend sind auch schon alle Räume vergeben, in denen zumindest bis Ende des Jahres Künstler und Musiker hier in eigenen Ateliers, Studios und Proberäumen arbeiten können.