Von Jürgen Moises

Wie das Leben in Charkiw aktuell sei, will Rüdiger Linhof irgendwann von Alex wissen. Nun, es sei wie immer. Womit der via Internet per Video zugeschaltete, ukrainische Musiker meint: dass jede Nacht Drohnen über seine Stadt fliegen. Dass es Schießereien gibt, und das alles meistens nachts zwischen zwei und drei Uhr. Man könne nur versuchen, damit klarzukommen, sagt er. Und was soll man anderes auch tun in der Ukraine, wo der von Russland begonnene Krieg nun schon drei Jahre andauert? Danach spielt Alex den Song „Yellow“ von Coldplay, und Rüdiger Linhof, Peter Brugger und Florian Weber, gemeinsam bekannt als Sportfreunde Stiller, hören ihm zu. Und genauso die rund 50 weiteren Menschen, die ins Fat Cat in München gekommen sind.