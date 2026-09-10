Eine Harfe und ein Schlagzeug – zwei Instrumente wie eine Mozart-Sonate und ein wummernder Technobeat – stehen Seit an Seit in einem Proberaum im dritten Stock des „Fat Cat“, im ehemaligen Gasteig. Und sie erklingen auch gemeinsam, dank Melis Çom und Flurin Mück. Die türkische Harfenistin und der Schlagzeuger aus der Schweiz sind nicht nur privat ein Paar und teilen sich diesen Proberaum, der früher von der Hochschule für Musik und Theater München genutzt wurde. Sie bringen als „Duende“ auch ihre so unterschiedlichen Instrumente zusammen; im März hat das Duo sein erstes Album „Ev Giza“ veröffentlicht.