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GasteigMünchen verliert ein Kulturbiotop: Die „Fat Cat“ muss ausziehen

Lesezeit: 5 Min.

Harfenistin Melis Çom und Schlagzeuger Flurin Mück haben gemeinsam ein Album aufgenommen, dass es ohne die Zwischennutzung wohl nicht gegeben hätte.
Harfenistin Melis Çom und Schlagzeuger Flurin Mück haben gemeinsam ein Album aufgenommen, dass es ohne die Zwischennutzung wohl nicht gegeben hätte.
Foto: Stephan Rumpf

Nach drei Jahren endet die Zwischennutzung im ehemaligen Gasteig. Für Hunderte Künstlerinnen und Künstler bedeutet der Abschied  den Verlust von Proberäumen, Ateliers – und einer einzigartigen Gemeinschaft.

Von Patrik Stäbler

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Eine Harfe und ein Schlagzeug – zwei Instrumente wie eine Mozart-Sonate und ein wummernder Technobeat – stehen Seit an Seit in einem Proberaum im dritten Stock des „Fat Cat“, im ehemaligen Gasteig. Und sie erklingen auch gemeinsam, dank Melis Çom und Flurin Mück. Die türkische Harfenistin und der Schlagzeuger aus der Schweiz sind nicht nur privat ein Paar und teilen sich diesen Proberaum, der früher von der Hochschule für Musik und Theater München genutzt wurde. Sie bringen als „Duende“ auch ihre so unterschiedlichen Instrumente zusammen; im März hat das Duo sein erstes Album „Ev Giza“ veröffentlicht.

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