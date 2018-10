28. Oktober 2018, 18:52 Uhr München Fast ausgetrickst beim Falschpark-Delikt

Von Stephan Handel

Da wollte jemand wohl schlauer sein als das Gesetz: eine Frau bekommt einen Strafzettel wegen Falschparkens, lässt alle Fristen verstreichen, bis die Angelegenheit verjährt ist, dann offenbart sie, dass ihr Sohn der Falschparker war, gegen ihn kann wegen der Verjährung nicht mehr vorgegangen werden. Und als die Stadt München wenigstens die Verfahrenskosten eintreiben will, beantragt sie die Aufhebung dieses Kostenbescheids - immerhin ganze 23,50 Euro hätte sie bezahlen müssen. Da machte allerdings der zuständige Amtsrichter nicht mit.

Das Auto der 55-jährigen Bayreutherin war im Februar 2018 im Lehel ohne gültigen Parkschein geparkt. Als der Strafzettel nicht bezahlt wurde, verschickte die Stadt knapp einen Monat später einen Anhörungsbogen an die Halterin, worauf diese aber nicht reagierte. Am 5. Mai erhielt sie deshalb einen Bußgeldbescheid. Zwei Tage später erhob sie dagegen Einspruch und offenbarte dabei ihren Sohn als den Falschparker - auf den Tag genau drei Monate nach dem Verkehrsverstoß, womit dieser verjährt war. Die Stadt hob deshalb den Bußgeldbescheid auf, stellte das Verfahren ein und verlangte nun von der Frau die Kosten des Verfahrens. Dagegen wandte sie sich mit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung: die Stadt habe es an den zumutbaren Anstrengungen zur Fahrerermittlung mangeln lassen. Sie sei auch nicht rechtzeitig befragt worden - dafür führte sie eine Entscheidung des Amtsgerichts Zossen an, nach dem dafür eine Frist von zwei Wochen zu gelten habe.

Von einem Amtsgericht im weit entfernten Brandenburg wollte sich der Münchner Richter allerdings nichts vorschreiben lassen: Er befand, dass "eine Zwei-Wochen-Frist im Gesetz keine Stütze" finde. Der Anhörungsbogen sei der Frau drei Wochen nach dem Verstoß zugesandt worden - dass das rechtzeitig gewesen sei, zeige sich schon daran, dass die Frau auch drei Monate später kein Problem hatte, sich zu erinnern, dass ihr Sohn das Auto gefahren habe: "Die formlose Zusendung des Anhörungsbogens genügte als angemessene Ermittlungsmaßnahme." Summa summarum musste die Frau die 23,50 Euro bezahlen: "Es wäre unbillig, die Allgemeinheit mit den Kosten von ergebnislosen Bußgeldverfahren zu belasten", so das Gericht. (AZ: 953 OWi 195/18)