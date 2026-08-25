Wer den Hof des Hauses an der Adlzreiterstraße 21 betritt, lässt den grauen Asphalt des Münchner Schlachthofviertels hinter sich. Wilder Wein klettert an der Fassade hoch, im Innenhof wachsen Rosen und weißer Blauregen. Zwischen den Blättern summen Insekten. Neben einem Fahrradschuppen steht ein Sonnenschirm, dahinter Bank und Tisch, ein in den Boden eingelassener Sandkasten sowie eine kleine Kletterwand für Kinder. „Eine Oase für die Bewohner und Anwohner“, beschreibt Eigentümer Andreas Christen das Wohnhaus, das er und seine Frau Irene gekauft und saniert haben. Das Haus hatte sich zuvor in einem so desolaten Zustand befunden, dass überlegt wurde, es abzureißen. Heute ist der begrünte Innenhof ein gemeinsamer Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Grundstück hat eine lange Geschichte. Früher war es im Eigentum der Augustiner Brauerei und beherbergte eine Gastwirtschaft. Im Herbst 2014 kaufte Familie Christen das Gebäude. Dass Brauereien ihre Bierkeller und Fassaden früher häufig mit Wildem Wein bepflanzt hätten, habe er eher zufällig erfahren, erzählt Andreas Christen. Die Verbindung zur Vergangenheit des Hauses gefiel ihm, sodass er die Hausfassade ebenfalls begrünte. Ausschlaggebend für die Begrünung waren für ihn vor allem ökologische Überlegungen. Das Haus sollte möglichst nachhaltig umgebaut und an die Folgen des Klimawandels angepasst werden.

An der Fassade der Adlzreiterstraße 21 im Münchner Schlachthofviertel wächst Wilder Wein, der für ein angenehmes Klima sorgt. Foto: Florian Peljak

Wer im Innenhof steht und nach oben blickt, sieht erst einmal viel Grün. Foto: Florian Peljak

Denn angesichts der heißen Sommer wächst der Bedarf an begrünten Flächen – gerade in dicht bebauten Vierteln, in denen kaum Platz für neue Parks und Bäume bleibt. Durch die Begrünung sind die Zimmer, an deren Wänden der Wein wächst, deutlich kühler als die Räume, die nicht von den Pflanzen umgeben sind. Das mache einen Temperaturunterschied von gut fünf Grad aus, sagt Andreas Christen. Zudem beschatten die Blätter im Sommer die Außenwände und können verhindern, dass sich das Gebäude stark aufheizt. Die Blätter überdecken sich, ähnlich wie Efeu.

Zugleich sagt Christen, er habe gehofft, mit der Bepflanzung Feuchtigkeit rund um den Keller zu reduzieren. Die Wurzeln der Kletterpflanzen entziehen dem Boden Wasser, erklärt er seine damalige Überlegung. Bei der Umsetzung unterstützte die Architektin Andrea Bachmaier Andreas und Irene Christen. „Sie hatten einen ganzheitlichen Ansatz, dass man ein Mehrgenerationenhaus schafft, in dem die bestehenden Mieter mit integriert werden, es standen damals einige Wohnungen leer. Wir haben außerdem das Dachgeschoss ausgebaut“, sagt Bachmaier.

Die Architektin machte das Ehepaar auch auf den Münchner Verein Green City aufmerksam. Auf diese Weise kam der Kontakt zum Begrünungsbüro des Vereins zustande. Wolfgang Heidenreich, der damals das Büro leitete, hat auch Familie Christen bei ihrem Vorhaben beraten. Das Angebot des Begrünungsbüros richtet sich an Privatpersonen und Firmen, die Dächer, Innenhöfe und Fassaden begrünen wollen. Die Erstberatung erfolgt via E-Mail. Der Fokus liegt auf der Informationsvermittlung an Interessenten. Verschiedene Planungsbüros sind für die Umsetzung zuständig. Zudem findet alle zwei Jahre der Wettbewerb „Mehr Grün für München“ des Referats für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt statt. Die Christens wurden mit ihrem Innenhof in der Kategorie Höfe für den Zeitraum 2020/21 mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Andreas Christen entschied sich für eine begrünte Fassade, auch um gegen den Klimawandel besser gewappnet zu sein. Foto: Florian Peljak

Von den ersten Überlegungen bis zur Fertigstellung vergingen etwa zwei Jahre. Ein Schlosser fertigte eine Stahlkonstruktion an, an der die Pflanzen emporwachsen können. Diese Konstruktion sei nach Angaben des Eigentümers der einzige genehmigungspflichtige Teil der Begrünung gewesen. Weitere Hürden habe es nicht gegeben. Für die Begrünung des Fahrradschuppens sowie des Daches des Anbaus erhielt das Ehepaar eine Förderung in Höhe von 1500 Euro vom Münchner Referat für Klima- und Umweltschutz. Insgesamt beliefen sich die Kosten für Sanierung, Umbau und Innenausbau des Gebäudes auf 2,5 Millionen Euro. Für die Bepflanzung sei dabei der geringste Anteil an Ausgaben angefallen, sagt Christen. Eine vollständige Sanierung und Dämmung der Fassade wäre deutlich teurer gewesen.

Während des Umbaus hat Andreas Christen über eine zusätzliche Dämmung nachgedacht. Stattdessen haben sich die Eigentümer für die Begrünung entschieden. Seit der Umbau fertiggestellt wurde, sind neun Jahre vergangen. Der Wein hat weite Teile der Fassade erobert. Die Rosen und der Blauregen klettern an den Balkonen hinauf. Der Innenhof ist zu dem grünen Ort geworden, an dem sich die Hausgemeinschaft trifft. „Eine kleine grüne Wohlfühloase mitten in der Stadt“, nennt Chris Junge sein Zuhause. Seit etwas mehr als einem Jahr lebt er hier mit seiner Familie. Auch Ruben Hagspiel, der bereits seit elf Jahren Mieter ist, fühlt sich wohl. Er wolle „nie mehr weg“, sagt er.

Die Hausbewohner fühlen sich wohl in ihrem Innenhof (von links): Chris Junge, Ruben Hagspiel und Karl Held. Foto: Florian Peljak

Die Pflanzen bieten Insekten Nahrung und Schutz. Das Grün bringt allerdings nicht nur Vorteile mit sich. Gelegentlich verirre sich eine Wespe in eine Küche, erzählt Christen. Manchmal werde auch jemand gestochen. Für ihn gehört das dazu: Wer der Natur in der Stadt den Raum gebe, müsse auch bereit sein, mit ihr zu leben. Die verbreitete Befürchtung, Kletterpflanzen würden das Mauerwerk beschädigen, teilt Christen nicht. Dennoch kommt es auf den Zustand der Fassade an. Selbstkletternde Pflanzen können in Risse und offene Fugen hineinwachsen. Eine intakte Oberfläche sowie fachgerechte Planung und regelmäßiger Rückschnitt seien deshalb entscheidend, erklärt Wolfgang Heidenreich.

Christen sagt, er würde sich jederzeit wieder für die Begrünung entscheiden, auch ohne finanzielle Förderung. Die Investition habe sich nicht nur wegen der ökologischen Wirkung und der niedrigeren Kosten gelohnt. Es sei eine Nachbarschaft entstanden, in der Bewohnerinnen und Bewohner einander helfen und sich unterstützen.