Von Nicole Graner

"Oh mei", sagen die Bayern, wenn etwas in die Hose gegangen ist. Sozusagen als Stoßseufzer, aber auch als Ausruf, wenn etwas richtig schön ist. Am Sonntagmittag war auf jeden Fall Letzteres der Grund für die lauten dreifachen "Oh-Mei-Ausrufe" der Damischen Ritter bei ihrem 16. Faschingsumzug durch die Münchner Innenstadt: Denn ein blauer Himmel, viele Besucher, die am Wegrand mittanzten und eine ausgelassene Stimmung - das ist für die "Rittersleut" der geselligen Vereinigung der Turmfalken Anlass genug für ihren Faschingsruf.

Detailansicht öffnen Viele Menschen feierten verkleidet am Straßenrand mit. (Foto: Leonhard Simon)

"Endlich wieder ein Umzug", freut sich Alexander Spannruft, der zweite Vorsitzende der "Damischen". "Die Leut wollen endlich wieder feiern, haben Nachholbedarf", erklärt der 67-Jährige. Er ist schon heiser, bevor sich der Zug in der Frauenstraße überhaupt in Bewegung setzt. Die Welt sei in Turbulenzen, der Ukraine-Krieg, das Erdbeben in der Türkei: Deswegen habe man auch schon wieder überlegt, den Zug abzusagen. Aber irgendwie müsse man auch mal eine "Gaudi" haben. Sagt es und klettert über eine Leiter in den Burgwagen.

Schon im Fahren steigt dann auch Herzog Kasimir mit seiner relativ großen Nase auf sein graues Pferd. Kabarettist André Hartmann und Kasimir - das ist schon so etwas wie eine Einheit. Zum 14. Mal ist er dabei. Und so schwingt er das lange Holzschwert und winkt. "Lächeln und immer nur winken", sagt Hartmann. Das sei alles, was man als Kasimir tun müsse. Er tut es gern.

60 Wagen fahren dieses Mal beim Umzug mit. Aber manche fehlen. Die SPD zum Beispiel wollte schon mitmachen, aber konnte nicht. Der Schimmel hatte ihrem Gefährt zugesetzt. Da sei nichts mehr zu machen gewesen, erzählt Spannruft, den alle eigentlich nur Aki nennen und der den Umzug 2005 ins Leben gerufen hat. "Mei, die Wagen sind in irgendwelchen Schuppen verstaut. Und dann die lange Pause." Und so fährt die Dritte Bürgermeisterin, Verena Dietl (SPD), in einen roten Samtumhang gehüllt, einfach bei der Narrhalla mit. Kein Wagen der Grünen, keiner der ÖDP. Nur die Stadt-CSU, als Gallier verkleidet, fährt mit. Das Motto: "Ganz München ist von rot-grün besetzt."

Detailansicht öffnen Die "Gallier" der Münchner CSU fuhren auf einem eigenen Wagen mit. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen SPD-Bürgermeisterin Verena Dietl im roten Umhang fuhr einfach bei der Narrhalla mit. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Die Energiekrise war auch ein Thema: Bevor Putin den Gashahn zudreht, wird lieber mit Holz, Hamsterkraft oder Schnaps geheizt. (Foto: Leonhard Simon)

Möglichst unpolitisch sollen die Wagen eigentlich sein. Das ist eine Vorschrift des Vereins. Die meisten sind es auch. Trotzdem gibt es Botschaften. Die Graßlfinger Schornsteinfeger wollen Putin vom "Dach runter kehren", die Faschingsfreunde Au/Haag haben die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zum Thema gemacht und geben dem Weltverband Fifa eins mit: "Senderechte, Streamingrechte, Sponsorenrechte..." - für "die Menscherechte war leider kein Platz mehr", sagt der gemalte Scheich auf der Wagenwand.

Und es geht um die Energiekrise: Ein großer Pappmaché-Hamster dreht sich auf einem Wagen im Rad. Bienen übrigens sind ein Lieblingskostüm an diesem Sonntagnachmittag. Im Zug, und am Straßenrand. Drei Monate hat die Elfenbiene Manuela Samlan an ihrem gelb-braunen Kostüm gehäkelt. Die 67-Jährige liebt den Fasching, ist bei jedem Umzug dabei.

Die Kinder sammeln glitzerndes Konfetti oder Bonbons. So viel sie können. 30 Tonnen "Wurfmaterial" haben die Damischen Ritter an die Wagen verteilt. "In Köln sind es 600 Tonnen", sagt Spannruft. Die Menschen auf den Bürgersteigen tanzen. Bei den lauten Beats, die von den Wagen schallen und die sich rhythmisch miteinander vermengen, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: mittanzen oder gehen. Ein Sport der Mitfahrenden scheint es zu sein, den Wagen durch Tanzen und Hin-und Herschwingen zum Wippen zu bringen. Den Schülern der Zauberschule Hogwarts alias Scheuring, die in einem liebevoll gestalteten Wagen mitsamt Besen und Zauberbüchern hinter Glas ausgelassen tanzen, gelingt das am Besten. Sind wohl Zauberkräfte im Spiel. "Oh mei!", würden die Ritter sagen.