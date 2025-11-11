Es ist bunt und laut auf dem Viktualienmarkt, schon vormittags. Das muss es sein. Denn am Dienstag um 11.11 Uhr hat offiziell der Fasching begonnen. Närrinnen und Narren tragen wilde Perücken und bunte Masken, haben ein Bier in der Hand, nicht das erste. Sie schunkeln, tanzen, singen. Faschingsfans sind hier schließlich zusammengekommen, um das neue Prinzenpaar der Narrhalla zu feiern: Samantha I., gebürtige Münchnerin, und Stephan I., ursprünglich aus Bonn.

„Ich bin verliebt in München, der Fasching gefällt mir sehr“, sagt Prinz Stephan. Und das, obwohl der 34-Jährige mit dem rheinländischen Karneval aufwuchs, schon sein Großvater war dort einst zum Prinzen gekürt worden. 2018 kam Prinz Stephan für seine Promotion nach München. Seitdem lebt er die Leidenschaft zum Karneval im Münchner Fasching weiter – im Fahnenregiment der Narrhalla.

Auch ein Jugendprinzenpaar wird proklamiert: Sara I. und Jonathan I. (Foto: Florian Peljak)

Prinzessin Samantha, Produktmanagerin, feierte und liebte den Münchner Fasching schon als Kind. Hatte die 28-Jährige Glück und ihr Geburtstag fiel in die närrische Zeit – sie wurde am 28. Februar geboren –, konnte doppelt kostümiert gefeiert werden. Denn früher verkleidete sie sich gern: als Barbie, Micky Maus oder pinkfarbener Flaschengeist. Heute trägt sie lieber Tracht.

Die Narrhalla präsentierte auch ihr Jugendprinzenpaar Sara I. und Jonathan I. Die 15-Jährige tanzt und turnt seit vielen Jahren, kam zur Garde vor drei Jahren. Der 16-jährige Jonathan freut sich, dieses Jahr Teil des Faschingsgeschehens zu sein. Als das Lied „Ich bin in München verliebt“ anklingt, wirbeln beide Prinzenpaare im Dreivierteltakt über die Bühne.

Die Faschingsgesellschaft Würmesia stellt heuer wieder närrische Regenten vor – sogar gleich zwei Prinzenpaare: Prinzessin Carola und Prinz Selim sowie das Kinderprinzenpaar Valentina und Kilian. (Foto: Florian Peljak)

Auch auf dem Marienplatz herrscht bei der Würmesia närrisches Treiben. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr stellt die Faschingsgesellschaft aus dem Münchner Westen wieder ein neues Prinzenpaar vor, damals blieben die amtierenden Regenten zum 75-jährigen Bestehen der Gesellschaft einfach im Amt. Nun freut sich die Würmesia, heuer Prinzessin Carola und Prinz Selim vorzustellen sowie das Kinderprinzenpaar mit Valentina und Kilian.