Zum Endspurt in der Faschingszeit gibt es in München günstigere Eintrittspreise und dichtere Takte im nächtlichen Nahverkehr. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verstärkt von Freitag, 25. Februar, bis Faschingsdienstag, 1. März, ihr Angebot. Die MVG-Nachtlinien von Tram und Bus fahren in allen vier Nächten nach dem Wochenendfahrplan, also im Halbstundentakt. Auf den U-Bahnlinien gibt es zwischen etwa 1 Uhr und 2.30 Uhr ebenfalls alle 30 Minuten eine Verbindung. Eine weitere Fahrt pro Richtung findet auf allen Linien etwa eine Stunde später statt. Genaue Abfahrtszeiten sind auf mvg.de sowie in der App "MVG Fahrinfo München" zu finden.

Im Tierpark Hellabrunn erhalten Kinder bis einschließlich 14 Jahre, die am Faschingsdienstag in Kostümierung zum Isar- oder Flamingo-Eingang kommen, freien Eintritt. Das Angebot gilt von 9 bis 17 Uhr, letzter Einlass ist um 16.30 Uhr.

Wer am Rosenmontag und Faschingsdienstag den Olympiaturm besichtigen möchte, zahlt an diesen beiden Tagen nur den halben Preis. Anlass ist das 50. Jubiläum der Olympischen Spiele. Dies sei nicht nur eine "perfekte Gelegenheit" die Aussicht zu genießen, wirbt die Olympiapark GmbH. Auf der Besucherplattform gebe es zudem die Gelegenheit, die Ausstellung "Per Aufzug in die Zukunft" zu sehen. Diese dreht sich um die möglichen Entwicklungschancen des Parks in den nächsten 50 Jahren, aber auch darum, wie Sportevents, Konzerte und Festivals durch neue Technologien attraktiver werden können sowie um Fragen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Weitere Infos gibt es unter olympiapark.de/de/50jahre und muenchen1972-2022.de.