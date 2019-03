Acht Grad zeigt die Wetterapp, dazu fegt ein starker Wind durch die Kaufinger Straße. Doch das macht Floriana nichts aus. Denn die 50 Jahre alte Übersetzerin hat sich mit mehreren Langarmshirts und Skiunterwäsche gegen die Kälte gewappnet. So will sie den Rosenmontag überstehen und in der Rosenmondnacht bei einer Schwarzlichtparty weitertanzen.