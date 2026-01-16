Es war einmal eine Zeit, in der auch in München so manche Dinge gesetzt schienen: Zum Beispiel, dass Telefonzellen immer gelb zu sein haben und Krapfen mit Marmelade gefüllt sein müssen. Aprikose, Marille oder, wenn es hochkommt, noch Hagebutte wie in Franken. Aber sonst? Bloß nichts anderes. Aber Zeiten ändern sich nun mal, was sich schon an den gelben Telefonzellen belegen lässt. Die waren dann doch nicht für die Ewigkeit gedacht und sind verschwunden. Dieses Schicksal blieb den Krapfen freilich erspart. Es gibt sie noch immer mit Aprikosen- oder Hagebuttenfüllung. Aber mittlerweile auch mit Vanillepudding, Schokomousse, Himbeersahne, Eierlikör- oder Pistaziencreme – um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Süß-deftiger FaschingsscherzBajuwarische Krapfenkreation – nur echt mit Weißwurst
Die wohl beliebteste Süßspeise der Faschingssaison erlebt gerade seine verrückteste Metamorphose: der Weißwurstkrapfen, erfunden von den Münchner Innenstadtwirten. Wie das, was für manche wie ein Graus klingt, schmeckt.
Von Astrid Becker
