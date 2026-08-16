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Badewetter und WasserretterHitzesommer mit Einsatzrekord

Lesezeit: 5 Min.

Ehrenamtliche Wasserretter: Bootsführer Oliver Knoop von der DLRG München-Mitte am Fasaneriesee.
Ehrenamtliche Wasserretter: Bootsführer Oliver Knoop von der DLRG München-Mitte am Fasaneriesee. Johannes Simon

Ein Samstag mit den DLRG-Rettern am Münchner Fasaneriesee: Wie sich der Wachdienst auf einen möglichen Einsatz vorbereitet und welche Gruppen besonders häufig in Badeunfälle verwickelt sind.

Von Tom Soyer

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Herrlich blau und nahezu wellenlos erwartet der Fasaneriesee an diesem Samstag das Badepublikum. 23 Grad Wassertemperatur, 33 Grad werden es in der Luft. Idealbedingungen. Die ehrenamtlichen Wasserretter von der DLRG-Wachstation am Südufer kennen aber auch eine andere Seite dieses Hitzewellen-Sommers - und machen sich bereit, um Erste Hilfe am und im Wasser zu leisten und den Badespaß für viele Menschen abzusichern, ohne dass die das merken.

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