Ein Samstag mit den DLRG-Rettern am Münchner Fasaneriesee: Wie sich der Wachdienst auf einen möglichen Einsatz vorbereitet und welche Gruppen besonders häufig in Badeunfälle verwickelt sind.

Herrlich blau und nahezu wellenlos erwartet der Fasaneriesee an diesem Samstag das Badepublikum. 23 Grad Wassertemperatur, 33 Grad werden es in der Luft. Idealbedingungen. Die ehrenamtlichen Wasserretter von der DLRG-Wachstation am Südufer kennen aber auch eine andere Seite dieses Hitzewellen-Sommers - und machen sich bereit, um Erste Hilfe am und im Wasser zu leisten und den Badespaß für viele Menschen abzusichern, ohne dass die das merken.