Nach den neuen Plänen verdoppelt sich die Zahl der anvisierten Wohnungen in dem bislang locker bebauten Wohngebiet (Symbolbild).

Ein Grundstück in der Fasanerie soll dichter bebaut werden als bislang bekannt - plus Kita und Tiefgarage. Dagegen formiert sich eine Initiative.

Von Jonas Wagner

Feldmoching wächst, auch in der Fasanerie. Das Grundstück zwischen den Straßen Am Schnepfenweg, Sonnentaustraße, Am Blütenanger und Kohlröschenstraße soll bebaut und nachverdichtet werden. Die Anwohner sind davon alles andere als begeistert - und haben die Nachbarschaftsinitiative "Fasanerie 470/7 und 471" gegründet.

"Wir wollen uns hier nicht grundsätzlich gegen die Bebauung des Grundstücks aussprechen", stellte ein Sprecher der Initiative in der vergangenen Sitzung des Bezirksausschusses Feldmoching-Hasenbergl klar. Den Anwohnern geht es vielmehr um die Größe der geplanten Bebauung: War 2017 im Stadtratsbeschluss noch von etwa 15 Wohneinheiten in Einzel- und Doppelhäusern die Rede, sehen die Pläne inzwischen anders aus. Sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 bis 36 Wohneinheiten sollen auf dem Grundstück errichtet werden, dazu eine Kita und eine große Tiefgarage. "Das geht wesentlich über das hinaus, was damals beschlossen wurde", kritisierte der Anwohner.

Die geplante Bebauung ändert in den Augen der Nachbarschaftsinitiative den Charakter des Wohngebiets. Denn rund um das Grundstück stehen überwiegend Einzel- und Doppelhäuser. Die Anwohner befürchten zudem, dass durch die geplante Tiefgarage mit rund 30 Stellplätzen Versickerungsflächen wegfallen. Das könne zu Schäden an den Nachbarhäusern führen, denn schon jetzt sei der Grundwasserstand in dem Gebiet sehr hoch.

Und auch die Verkehrssituation bereitet den Nachbarn Sorgen. Schon jetzt gebe es viel ruhenden Verkehr, erklärte ein Anwohner. Trotz der geplanten Tiefgarage geht er davon aus, dass die Parkplatzsituation sich verschlechtert, etwa durch Besucher und Lieferverkehr. "Es wird sehr eng werden", befürchtete er.

Der Bezirksausschuss macht einen Rückzieher

An dem Bauprojekt zeigt sich ein Grundkonflikt bei Nachverdichtungen: Je mehr Wohnraum geschaffen wird, desto mehr ändert sich der Charakter eines Wohngebiets mit Blick auf Bevölkerungsdichte, Verkehr oder Naherholungswert. Nur: Irgendwo muss der benötigte Wohnraum entstehen.

Der Bezirksausschuss jedenfalls hatte der neuen Planung im September vergangenen Jahres noch zugestimmt. Nun allerdings machten die Lokalpolitiker einen Rückzieher: Das gesamte Bauvorhaben solle verkleinert werden, forderte das Gremium mehrheitlich an die Adresse der Stadt gerichtet. Zudem solle ein hydrologisches Gutachten untersuchen, welche Auswirkungen der Bau einer Tiefgarage auf den Grundwasserpegel in dem Gebiet hätte.