Rund 200 Basketball-Fans von Partizan Belgrad haben am Donnerstagabend Aufregung in der Fußgängerzone ausgelöst. Die für das Euroleague-Spiel beim FC Bayern mitgereisten Anhänger feierten zunächst so laut in einer Gaststätte, dass die Polizei gerufen wurde. Auf der Straße zündeten dann einige Personen pyrotechnische Gegenstände.

Wegen des aggressiven Verhaltens wurden weitere Polizeieinheiten geholt. Dabei kam es zu Provokationen gegenüber den Beamten, eine Person wurde wegen Beleidigung angezeigt. Auf dem weiteren Weg zur Sportstätte in Sendling beruhigten sich die Fans wieder.