Ein weiterer Fan des Fußballvereins TSV 1860 München ist am Wochenende von Unbekannten angegriffen worden. Wie erst am Mittwoch bekannt geworden ist, schlugen und traten etwa zehn junge Männer den 21-Jährigen krankenhausreif. Die Attacke ereignete sich am Freitag kurz vor Mitternacht in der Jahnstraße im Glockenbachviertel .

Der Münchner stand rauchend vor einem Lokal, als sieben bis zwölf Angreifer auf ihn losgingen. Sie beschimpften ihn wegen seiner Zugehörigkeit zu den „Löwen“, schlugen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Wodurch die Angreifer ihr Opfer als 1860-Fan identifizierten, konnte ein Polizeisprecher am Mittwoch nicht sagen.

Der 21-Jährige ließ sich ambulant im Krankenhaus behandeln und ging am Sonntag zur Polizei. Das Kriminalkommissariat 23, zuständig für Jugend- und Fan-Gewalt, ermittelt ebenso wie nach einer ähnlichen Attacke vom Samstag und sucht Zeugen. Die Täter sollen 16 bis 19 Jahre alt sein.