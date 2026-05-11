Vier Quadratmeter rote Pracht – das wäre einem Anhänger der FC-Bayern-Basketballer am Sonntag fast zum Verhängnis geworden. Der 54-jährige Mann hatte im BMW-Park in Sendling-Westpark den 77:67-Sieg seiner Mannschaft gegen die EWE Baskets aus Oldenburg verfolgt und sie durch das Schwenken einer zwei mal zwei Meter großen Fahne gebührend unterstützt. Nach dem Spiel verstaute er die Fahne in seinem Rucksack und begab sich zur Bushaltestelle Siegenburger Straße.

Dort wurde er nach wenigen Minuten von einer Gruppe von fünf bis sechs Männern überfallen. Die laut Zeugenaussagen etwa Anfang 20-Jährigen waren mit weiß-blauen Schlauchschals maskiert, schlugen den Mann und forderten die Herausgabe der Fahne. Andere Wartende an der Bushaltestelle griffen ein, die Täter flüchteten, nahmen allerdings den Rucksack mit der Fahne mit. Einer der Zeugen wurde von den Tätern geschubst und stolperte auf den Mittleren Ring – ein Autofahrer musste stark bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.