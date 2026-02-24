Familienrichterinnen sehen das Kindeswohl in München gefährdet und fordern die Stadtspitze zum Handeln auf. Das Jugendamt sei unterbesetzt, die Jugendhilfe überlastet, bei den Beratungsstellen für Familien werde gekürzt statt ausgebaut – und auf der Strecke blieben die Kinder, die besonders gefährdet seien. So schreiben es Richterinnen, Familienrechtsanwältinnen und Mitarbeiterinnen der Münchner Beratungsstellen in einem Brief an die Sozialreferentin und den Oberbürgermeister.