Von Kathrin Aldenhoff und Lea Kramer

Viele Eltern haben gehofft, dass dieser Herbst und dieser Winter anders werden als im vergangenen Jahr. Dass der Betrieb in Kitas und Schulen normal läuft, die Familien weniger stark belastet werden als bisher in der Pandemie. Und nun? Sind Schulen und Kitas zwar größtenteils offen, doch die Familien sind trotzdem belastet, müssen wieder Kinderbetreuung, Homeschooling und Home-Office gleichzeitig schaffen. Denn es werden immer mehr Klassen und Gruppen in Mittagsbetreuungen und Kitas in die Isolation geschickt.