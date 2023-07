"Ich bin nicht so wie andere"

Von Kathrin Aldenhoff

Als Mika mit einem Jahr in die Krippe kam, da hörten seine Eltern zum ersten Mal: "Mit Ihrem Kind stimmt etwas nicht." Natürlich hatten sie zu Hause gemerkt, dass es Mika schwer fällt, sich an Regeln zu halten, dass es schwieriger mit ihm ist als mit der älteren Schwester. Aber dass es so schlimm werden würde, dass sie "durch die Hölle gehen" würde, wie sie sagt, und dass sie ihr Kind einmal freiwillig weggeben würde, das ahnte die Mutter damals nicht.