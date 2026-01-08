Die Party ist noch keine zwei Stunden alt, da muss man sich um die Eine oder den Anderen schon Sorgen machen. Zum Beispiel um Zoe, die Frau, die an diesem Abend alle glücklich macht. Mit dem Rücken zum Eingang steht sie an ihrer kleinen Promo-Station und dreht am Rad, am Glücksrad, diesem Relikt aus längst vergangenen Tagen, das sich an diesem Abend einer schwer fassbaren Beliebtheit erfreut.