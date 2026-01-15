Zum Hauptinhalt springen

Unter Drogeneinfluss am SteuerBekifft in erster Fahrstunde – Polizei zieht 22-Jährigen aus dem Verkehr

Die erste Fahrstunde endete für einen 22-jährigen Münchner unschön, weil er bekifft am Steuer saß (Symbolbild).
Die erste Fahrstunde endete für einen 22-jährigen Münchner unschön, weil er bekifft am Steuer saß (Symbolbild). (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Das Fahrschulauto war den Beamten auf der Moosacher Straße aufgefallen. Auf den Fahrschüler kommen nun mehrere Strafen zu.

Der praktische Fahrunterricht fing schlecht an für einen 22-jährigen Münchner: Gleich in seiner ersten Fahrstunde wurde der junge Mann von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Beamten der Verkehrspolizei war das Fahrschulauto am Dienstagvormittag auf der Moosacher Straße aufgefallen, weshalb sie es kontrollierten. Ein freiwillig vorgenommener Drogenschnelltest beim Fahrer verlief positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC, woraufhin die Polizisten eine Blutentnahme anordneten.

Den Pkw, einen Opel, musste die Fahrlehrerin anschließend selbst zur Fahrschule zurücksteuern. Neben einer Unterbrechung der Fahrschulausbildung muss der 22-Jährige nun mit einer Geldbuße von 500 Euro rechnen, einem Punkt im Fahreignungsregister sowie mit einer Sperre für die Erlangung der Fahrerlaubnis.

Die Münchner Polizei weist darauf hin, dass der Konsum bestimmter Betäubungsmittel zwar legal ist, das Führen von Kraftfahrzeugen unter Einfluss von Betäubungsmitteln jedoch weiterhin verboten bleibt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

SZ-Serie: Drogen in München
:Die Stadt und die Sucht

Wie gefährlich sind die neuen synthetischen Drogen? Warum steigt der Kokain-Konsum in München so stark an – und wie kommt der Stoff überhaupt in die Stadt? Und wir ziehen mit einem Drogenfahnder durch die Nacht.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite