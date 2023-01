Trotz der schnellen Hilfe um Unfallort stirbt die Frau wenig später in einem Krankenhaus (Archivbild).

Auf der Schwanthalerhöhe hat es am Mittwochvormittag einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. In der Schrenkstraße, kurz vor der Einmündung zur Landsberger Straße, erfasste ein Kühllaster gegen 10.30 Uhr eine 76 Jahre alte Radfahrerin und kam mit seinem Vorderreifen auf dem Fahrrad zum Stehen. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe die Frau durch den Sturz so schwere Verletzungen erlitten, dass sie sofort einen Herzstillstand erlitt.

Die als Erste am Unfallort eingetroffenen Polizeibeamten leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Die kurz danach angekommenen Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Erstversorgung und sicherten den Unfallort ab. Trotz der schnellen Hilfe starb die Frau wenig später in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.