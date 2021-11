Von Gabriel Berg

Ein kühler, frischer Fahrtwind streift das Gesicht, Vogelgezwitscher lässt sich aus der Ferne wahrnehmen, der Geruch von feuchtem Laub steigt in die Nase. Dazu der Blick in eine idyllische Berglandschaft. Radfahren ist der perfekte Sport, um für ein paar Stunden dem Alltag zu entfliehen und die Beine zu bewegen. Dabei ist Fahrradfahren nicht nur etwas für den Sommer. Viele schwingen sich gerade zu dieser kühleren Jahreszeit, in der die Natur in ihrem herbstliche Farbenspiel leuchtet, auf den Sattel. In diesem Überblick stellen wir fünf attraktive Fahrradtouren rund um München für den Herbst aus den Radführern "Feierabendradeln rund um München" (J. Berg Verlag) und "Radtouren am Wasser München und Umgebung" (Bruckmann Verlag) vor.

Tour 1: Würmtal

Detailansicht öffnen Natur pur erlebt man man im Würmtal, wo sich der Fluss bis in den Starnberger See schlängelt. (Foto: Bernhard Irlinger/Bruckmann Verlag)

Das Rauschen und Plätschern der Würm und der frische Geruch von Moos. Wer Natur pur erleben will, sollte sich für eine Tour ins Würmtal im Münchner Südwesten entscheiden. Die circa 40 Kilometer lange Würm schlängelt sich vom Starnberger See durch das Würmtal bis nach Hebertshausen und mündet dort in der Amper. Die 26 Kilometer lange Radtour beginnt in Pasing und führt teilweise auf Waldwegen und mit wenigen Steigungen bis zum Starnberger See.

Vom Pasinger Bahnhof ausgeht es direkt an die Würm. Man kann sich gut an den Fahrradschildern orientieren, welche die Route nach Starnberg anzeigen. Einmal an den Fluss gelangt, geht es vorbei am Pasinger Schlossweiher und durch die Ortschaften Gräfelfing, Planegg, Krailling und Stockdorf bis nach Gauting. Dort lebte übrigens bis zu seinem Tod der Humorist Vicco von Bülow alias Loriot. Hat man Gauting erst einmal durchquert, geht es weiter an der Würm entlang bis nach Leutstetten. Kurz nach dem Ortsausgang lohnt sich ein kleiner Abstecher zur Villa Rustica, der Ausgrabungsstätte eines römischen Gutshofs aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Weiter geht es durch das Leutstettener Moos bis nach Heimathshausen. In der idyllischen Naturlandschaft fährt man teilweise auf Holzstegen, die durch den Wald führen. Von Heimathshausen sind es nur noch wenige Kilometer bis nach Starnberg. Wer von der Tour einfach nicht genug bekommen kann, radelt von hier aus auf derselben Route wieder zurück nach München, die anderen nehmen die S-Bahn. Detailliertere Informationen finden sich im Reiseführer "Feierabendradeln rund um München" (Fahrradverleih in München: Pedalhelden, Marsstraße11, www.pedalhelden.de, Telefon 089/51619911).

(Fahrradverleih in München: Pedalhelden, Marsstraße11, www.pedalhelden.de, Telefon 089/51619911)

Tour 2: Oberschleißheim und Dachau

Detailansicht öffnen Auf der Tour von Dachau nach Oberschleißheim liegt das prächtige Schloss Schleissheim. (Foto: Bernhard Irlinger/Bruckmann Verlag)

Die Gegend rund um Dachau eignet sich ideal für herbstliche Radtouren von München aus, sogar noch am Feierabend. Die 43 Kilometer lange Strecke beginnt in Dachau und führt ohne starke Steigungen unter anderem an der Olympia-Regattastrecke, an der prunkvollen Schlossanlage Schleißheim und an zahlreichen malerischen Seen vorbei. Vom Bahnhof aus geht es in Richtung Süden hinaus aus Dachau über idyllische Felder bis nach Oberschleißheim. Auf dem Weg kommt man am Karlsfelder See und an der Olympia-Regattastrecke vorbei. Die wurde 1972 extra für die Olympischen Spiele angelegt.

In Oberschleißheim sollte man unbedingt eine Rast einlegen und durch den wunderschönen Park des Schlosses Schleißheim schlendern. An der Schlossanlage geht es anschließend links vorbei über Lustheim bis zum Städtchen Unterschleißheim. Von hier aus führt ein Weg über sanfte Hügel und Felder am Unterschleißheimer See vorbei bis nach Haimhausen. Hier trifft man auf die Amper, die südwestlich von Oberammergau im Ammergebirge entspringt. Von hier an kann man sich auf die Schilder des Amper-Radwegs verlassen, um wieder zurück nach Dachau zu gelangen. Über die Felder geht es über Ampermoching immer an der Amper entlang bis zum Bahnhof Dachau. Hier endet die Tour. Detailreichere Beschreibungen zur Strecke finden sich im Reiseführer "Radtouren am Wasser München und Umgebung" (in Dachau gibt es keinen Radverleih, Bikes kann man sich in München ausleihen, etwa bei "Pedalhelden" oder "Radius Bikes")e.

(In Dachau gibt es keinen Radverleih, wer sich ein Fahrrad ausleihen möchte, kann das in München beispielsweise bei "Pedalhelden" oder "Radius Bikes" tun)

Tour 3: Starnberger See

Detailansicht öffnen Wer den Starnberger See umrundet, wird bei schönem Wetter mit einem traumhaften Blick in die Alpen belohnt. (Foto: Bernhard Irlinger/Bruckmann Verlag)

Circa 30 Kilometer südwestlich von München offenbart sich ein kleines Paradies. Nicht umsonst treibt es viele Münchner an freien Tagen an den Starnberger See, die sogenannte "Badewanne Münchens". Die Gegend zieht natürlich auch die Radler an. Von Starnberg im Norden des Sees führt die wunderschöne 47 Kilometer lange Tour immer am Ufer entlang um den See herum. Startpunkt ist der Bahnhof Starnberg. Am Westufer entlang geht es vorbei an der Roseninsel und am Kloster Bernried bis nach Seeshaupt am südlichen Seeende. Die Geschichte des historischen Klosters Bernried geht bis in das zwölfte Jahrhundert zurück, heute befindet sich darin unter anderem ein Bildungshaus. Von Seeshaupt aus geht es am Ostufer über Ambach, Ammerland und Berg wieder zurück nach Starnberg. Mehr Informationen zur Tour rund um den Starnberger See gibt es in "Radtouren am Wasser München und Umgebung" (Fahrradverleih in Starnberg: Bergfrei, E-Bikes und Stadträder, Kaiser-Wilhelm-Str.26, 82319 Starnberg, www.bergfrei.com, Telefon 08151/9729202).

(Fahrradverleih in Starnberg: Bergfrei, E-Bikes und Stadträder, Kaiser-Wilhelm-Str.26, 82319 Starnberg, www.bergfrei.com, Telefon 08151/9729202).

Tour 4: Panoramaweg Isar-Inn

Detailansicht öffnen Der Panoramaweg Isar-Inn verbindet München mit Wasserburg und führt über idyllische weite Landschaften von der Isar an den Inn. (Foto: Bernhard Irlinger/Bruckmann Verlag)

Das pittoreske Städtchen Wasserburg am Inn liegt circa 60 Kilometer östlich von München. Der Panoramaweg Isar-Inn verbindet die beiden Städte und führt über idyllische weite Landschaften von der Isar an den Inn. Start der insgesamt 68 Kilometer langen Strecke ist die Ludwigsbrücke in München. Über den Ostbahnhof geht es raus aus der Stadt, immer den Wegweisern des Panoramawegs Isar-Inn nach. Die Tour verläuft hauptsächlich auf Rad- und Forstwegen und wenig befahrenen Straßen mit nur wenige Steigungen. Kurz nach der Hälfte der Strecke passiert man das Städtchen Grafing.

Weiter geht es über Ebersberg, Steinhöring, Tulling und Edling bis nach Wasserburg am Inn. Dort endet der Radweg an der Roten Brücke. Unterwegs offenbart sich bei schönem Wetter immer wieder ein wunderschönes Alpenpanorama. Von Wasserburg am Inn geht es dann mit der Regionalbahn wieder zurück nach München. Weil der Radweg parallel zu einer Bahnlinie verläuft, kann man jederzeit abkürzen und auf die Bahn umsteigen. So könnte man etwa auch mit der S-Bahn von München bis nach Grafing fahren und dort eine 30 Kilometer lange Tour bis nach Wasserburg starten.

(Fahrradverleih in München: Radius Bikes, E-Bikes und Stadträder, Arnulfstr. 3, www.radiustours.com, Telefon 089/5434877730)

Tour 5: Freising

Die Isar fließt nicht nur durch München, sondern auch durch das historische Freising. An ihr entlang ist die Domstadt Start- und Endpunkt einer Radtour durch die Natur. Los geht die 48 Kilometer lange Strecke am Bahnhof Freising, der mit Regional- und S-Bahn von München aus erreichbar ist. Immer direkt am Isarufer geht es flussabwärts bis auf die Höhe der Gemeinde Oberhummel. Dort verlässt man das Isarufer und radelt durch den Ort Oberhummel bis nach Langenbach. Den Ort durchquert, kann man sich bis nach Tünzhausen auf die Wegweiser des Ammer-Amper-Radwegs verlassen. Im malerischen Ampertal geht es dann über die Ortschaften Haindlfing, Unterberg und Burghausen bis nach Tünzhausen. Das hübsche Dörfchen eignet sich gut für einen kurzen Zwischenstopp, bevor es über viele Hügel wieder zurück nach Freising geht.

Auf dem Rückweg passiert man die Ortschaften Eberspoint, Kranzberg und Hohenbachern. Die Tour führt hauptsächlich auf wenig befahrenen Nebenstraßen und teilweise auf unbefestigten Rad- und Wirtschaftswegen. Genauere Informationen liefert das Buch "Radtouren am Wasser in München und Umgebung". Vom Bahnhof Freising geht es dann wieder gemütlich mit der S-Bahn zurück nach München.

(Fahrradverleih in Freising: Radl Ruhland, E-Bikes und Stadträder, Vöttinger Str. 17, 85354 Freising, www.radl-ruhland.de, Telefon 08161/145878