Nur wenige Stunden nach einem Fahrraddiebstahl in München haben österreichische Polizisten den mutmaßlichen Täter festgenommen und die Beute sichergestellt.

Am vergangenen Freitag gegen acht Uhr morgens stellte eine Münchnerin fest, dass ihr Pedelec im Wert von 2000 Euro vom Abstellplatz in ihrer Wohnanlage gestohlen worden war. Mithilfe der Ortungseinheit des Rades fand sie heraus, dass sich das Rad in Österreich befand. Die Münchner Polizei verständigte ihre österreichischen Kollegen. Die hielten schließlich am Grenzübergang zu Ungarn im Burgenland einen 37-jährigen Kroaten mit Wohnsitz in Regensburg an.

Der mehrfach vorbestrafte Mann hatte in seinem Auto nicht nur das gesuchte Pedelec, sondern auch vier Mountainbikes geladen. Er wurde wegen des besonders schweren Falls des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls angezeigt.