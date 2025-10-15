Zum Hauptinhalt springen

Polizeibehörden arbeiten zusammenFahrraddieb kurz nach der Tat in Österreich gefasst

Am Grenzübergang zu Ungarn flog der mutmaßliche Fahrraddieb auf (Symbolbild).
Am Grenzübergang zu Ungarn flog der mutmaßliche Fahrraddieb auf (Symbolbild). (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Der Mann hatte neben einem in München gestohlenen Pedelec auch noch vier Mountainbikes im Gepäck, als er am Grenzübergang zu Ungarn geschnappt wurde.

Nur wenige Stunden nach einem Fahrraddiebstahl in München haben österreichische Polizisten den mutmaßlichen Täter festgenommen und die Beute sichergestellt.

Am vergangenen Freitag gegen acht Uhr morgens stellte eine Münchnerin fest, dass ihr Pedelec im Wert von 2000 Euro vom Abstellplatz in ihrer Wohnanlage gestohlen worden war. Mithilfe der Ortungseinheit des Rades fand sie heraus, dass sich das Rad in Österreich befand. Die Münchner Polizei verständigte ihre österreichischen Kollegen. Die hielten schließlich am Grenzübergang zu Ungarn im Burgenland einen 37-jährigen Kroaten mit Wohnsitz in Regensburg an.

Der mehrfach vorbestrafte Mann hatte in seinem Auto nicht nur das gesuchte Pedelec, sondern auch vier Mountainbikes geladen. Er wurde wegen des besonders schweren Falls des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls angezeigt.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Mobilität in München
:Die Stauhauptstadt wird zur Fußgänger-Metropole

Während der Anteil der Autofahrten am Münchner Verkehr immer weiter zurückgeht, sind umweltfreundliche Fortbewegungsarten im Kommen. Eine neue Studie zum Verkehrsverhalten zeigt deutliche Verschiebungen im Vergleich zu früheren Umfragen.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite