Die Russland - Sanktionen zeigen Wirkung. Wie knapp manche Güter in Putins Reich geworden sind, lässt sich auch an der Kriminalitätsrate in München ablesen. Denn was legal nicht exportiert werden darf, gelangt oft auf kriminellen Wegen über die Grenze. Und so werden nicht nur Luxuskarossen und hochpreisige Arzneimittel von München nach Russland verschoben – sondern auch teure Fahrräder. Einer international agierenden Bande, die sich darauf spezialisiert hatte, hat die Münchner Polizei im September das Handwerk gelegt.

Und so landeten sechs jeweils mehrere Tausend Euro teuren Mountain- und Gravelbikes sowie Rennräder am Dienstag wieder bei ihren rechtmäßigen Besitzern aus dem Münchner Stadtteil Neuperlach. Und eben nicht in Kaliningrad, Sankt Petersburg oder Moskau, wohin sie laut EU-Verordnung 833 seit 2024 als Luxusgüter nicht mehr exportiert werden dürfen.

Zwischen 19. und 21. September waren Unbekannte mit einem gestohlenen Generalschlüssel in die Keller einer Neuperlacher Wohnanlage eingedrungen. Dort hatten sie gezielt Abteile aufgebrochen, in denen hochpreisige Fahrräder vermeintlich sicher abgestellt waren. Die Täter gingen hochprofessionell vor. Um keine DNA-Spuren oder Fingerabdrücke zu hinterlassen, hätten sie seinen Keller komplett mit einer weißen Farbschicht eingesprüht, berichtete ein Betroffener.

Offenbar jedoch – Details wollte die Polizei nicht verraten – hatten Fahrraddiebstahl-Experten vom Kommissariat 53 schon einen Verdacht. Nicht ganz zufällig, wie sie am Dienstag bestätigten, sei in der Nacht nach dem letzten Einbruch ein Auto angehalten worden. „Bei den Insassen des kontrollierten Pkw handelte es sich um zwei 20-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit, einen 18-jährigen Deutschen und einen 22-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit, alle mit Wohnsitz in Hamburg.“ Im Auto lag Einbruchswerkzeug, das Kennzeichen war als gestohlen gemeldet. Und bei dem Quartett handelte es sich für die Polizei nicht um Unbekannte.

In der Nähe fanden die Polizisten einige der insgesamt 22 gestohlenen Räder im Gesamtwert von mehr als 100 000 Euro. Von den Tätern abgesperrt, warteten die Bikes auf ihren Abtransport. Ein dafür bestelltes Fahrzeug stand ebenfalls schon bereit. Wie die gestohlenen Räder über die Grenze nach Russland gebracht werden sollten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei den Zollkontrollen an der EU-Außengrenze fielen jedenfalls keine Fahrradtransporter auf, versichern die Ermittler.

2025 wurden 6588 Fahrräder in München gestohlen

Das müssten sie aber: 6588 Fahrräder im Gesamtwert von 7,75 Millionen Euro wurden vergangenes Jahr in München gestohlen. In diesem Jahr liegt die Schadensumme bereits bei acht Millionen Euro. Zum Vergleich: 2016, also vor den Russlandsanktionen war der Gesamtwert der Beute von Fahrraddieben in Stadt und Landkreis München bei weniger als der Hälfte. „Unser Fahrraddepot läuft gefühlt über“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Denn immerhin einer von vier Diebstählen könne aufgeklärt, und das Fahrrad dem Besitzer oder der Besitzerin zurückgegeben werden.

„Ich frage mich, was kann man noch tun?“, sagte eine Betroffene, der schon zum dritten Mal ein Rad gestohlen worden war. Die Räder auch im Keller so abzusperren, dass sie nicht einfach mitgenommen werden können, rät die Polizei. Die teuren Carbon-Räder zu fotografieren, die Rahmennummern aufzuschreiben. Und vielleicht sogar Ortungstechnik einbauen. Und wenn ein Rad weg ist, das Internet mit KI zu durchsuchen.

Oder man macht es wie einer der Betroffenen Neuperlacher, dem zwar zwei Bikes und teures Zubehör entwendet worden waren, nicht aber das wertvollste Rennrad: „Das habe ich immer bei mir in der Wohnung.“