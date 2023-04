Ein 30-jähriger Münchner hat am Mittwoch dazu beigetragen, dass die Polizei eine mutmaßliche Diebesbande schnappen konnte. Dem Mann war in Neuhausen sein Fahrrad gestohlen worden. Per GPS-Tracker fand er es in der Klarastraße wieder. Dort fielen ihm zwei Männer mit großen Müllsäcken auf. Als er ihnen folgte, flohen sie mit einem Kleintransporter. Die Säcke ließen sie zurück, darin befanden sich Fahrradteile.

Kurz vor 23 Uhr rief der 30-Jährige die Polizei, die eine Fahndung einleitete und das Fahrzeug in Mühldorf am Inn stoppen konnte. Darin waren sieben Männer zwischen 21 und 47 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Zudem fanden die Beamten das Fahrrad des Münchners, ein weiteres hochwertiges Mountainbike und mehr als 4000 Euro Bargeld. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.