Weil einer 35 Jahre alten Frau das Fahrrad gestohlen worden war, suchte sie auf einer Online-Verkaufsplattform nach Ersatz – und sah dort am vorigen Sonntag ihr Pedelec wieder. Sie vereinbarte einen Kauftermin, erschien aber nicht allein. Die Polizei war auch dabei und nahm den 31 Jahre alten Anbieter fest.

Bei der Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten sowohl vor als auch in dem Mehrfamilienhaus nahe dem Laimer Platz weitere 22 hochwertige Fahrräder, die gestohlen gemeldet waren. Schlüssel zu neuen Schlössern fanden sie ebenfalls in der Wohnung, zudem bei der 26 Jahre alten Mitbewohnerin. Auch sie wurde festgenommen.

Da der 31-Jährige in Ramersdorf gemeldet ist, wurde dort ebenfalls die Wohnung durchsucht – und drei weitere geklaute Räder gefunden. Der einschlägig bekannte Mann wurde in Haft behalten, die Frau nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen freigelassen.