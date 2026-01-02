Zum Hauptinhalt springen

DiebstahlKleinanzeige wird Fahrraddieb zum Verhängnis

Dass Fahrradeigentümer ihre gestohlenen Gefährte wiederbekommen, ist eher selten der Fall (Symbolfoto).
Dass Fahrradeigentümer ihre gestohlenen Gefährte wiederbekommen, ist eher selten der Fall (Symbolfoto). (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Einer Frau wird das Fahrrad gestohlen. Als sie ihr Pedelec wenig später auf einer Verkaufsplattform im Internet erkennt, nimmt sie zum Kauftermin die Polizei mit.

Weil einer 35 Jahre alten Frau das Fahrrad gestohlen worden war, suchte sie auf einer Online-Verkaufsplattform nach Ersatz – und sah dort am vorigen Sonntag ihr Pedelec wieder. Sie vereinbarte einen Kauftermin, erschien aber nicht allein. Die Polizei war auch dabei und nahm den 31 Jahre alten Anbieter fest.

Bei der Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten sowohl vor als auch in dem Mehrfamilienhaus nahe dem Laimer Platz weitere 22 hochwertige Fahrräder, die gestohlen gemeldet waren. Schlüssel zu neuen Schlössern fanden sie ebenfalls in der Wohnung, zudem bei der 26 Jahre alten Mitbewohnerin. Auch sie wurde festgenommen.

Da der 31-Jährige in Ramersdorf gemeldet ist, wurde dort ebenfalls die Wohnung durchsucht – und drei weitere geklaute Räder gefunden. Der einschlägig bekannte Mann wurde in Haft behalten, die Frau nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen freigelassen.

© SZ/moe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Vier Jahre auf dem Sattel durch die Welt
:„Radfahren ist wie Insta-Reels schauen“

Diagnose Depression, da kündigt Daniel Großhans seinen Bürojob und radelt los. Welches Land sein Instagram-Durchbruch war, der einzig gefährliche Moment und warum er in Badelatschen fährt.

SZ PlusVon Luisa Griesbaum

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite