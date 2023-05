Fahrradreparaturservice "doctor bike" in der Marschallstraße 1 in Schwabing.

Von Katharina Haase

Samstagmorgen, 10.30 Uhr, vor dem Fahrradladen "doctor bike" in München Schwabing. Der gesamte Gehweg um den Eingangsbereich ist vollgestellt mit Leihrädern und solchen, die von Kunden zur Reparatur gebracht wurden. Während im hinteren Teil des Ladens, der nicht nur Verkaufsfläche, sondern auch Werkstatt ist, zwei junge Männer im Akkord an einen Mountainbike herumschrauben, hat sich am Eingang eine Schlange gebildet. Den Wartenden, die sich aufgrund der Enge des Ladens bis vor die Tür reihen, tönt aus einem Lautsprecher die glasklare Stimme von Helene Fischer entgegen. "Die Hölle morgen früh ist mir egal", singt Helene. Eine gut gelaunte Frau am Kassier-Tisch summt fröhlich mit.