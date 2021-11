Die Förderung des Fahrradverkehrs gilt als wichtiger Baustein der Verkehrswende. Der Bezirksausschuss Sendling-Westpark hat darum auf Antrag der Grünen-Fraktion die Errichtung von zwei Fahrrad-Servicestationen beschlossen. Diese sollen an der Ecke Ortlerstraße/Hansastraße sowie an der Kreuzung Waldfriedhofstraße/Fürstenrieder Straße erreichtet werden. Von einer zunächst ebenfalls diskutierten dritten Servicestelle am Partnachplatz nahm das Gremium Abstand, weil sich in der Nähe ein Fahrradladen befindet. Die Radlerstopps mit ihren Luftpumpen und Werkzeugen entstehen an besonders stark frequentierten Orten. Sie sollen das Risiko verringern, "wegen kleiner Pannen auf der Strecke zu bleiben" und es Radlern erleichtern, auch größere Entfernungen zurückzulegen, heißt es im Antrag der Grünen. Auch an der Freizeitstätte Neuhausen am Hirschgarten wird es künftig eine Servicestation geben. Sie wird außen am Zaun angebracht, an der Königbauerstraße, damit nicht nur die jungen Besucher sondern auch Vorbeiradelnde zu Pumpe und Schraubenzieher greifen können.