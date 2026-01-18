Ein Bad in der Isar bei etwa vier Grad kaltem Wasser – klingt nicht unbedingt nach einer einladenden Vorstellung. Verlockender wäre es vielleicht, wenn am Ufer eine Sauna zum anschließenden Aufwärmen bereitstehen würde. Jochen Ihle von der Fahrradwerkstatt Gelber Esel hat dafür eine mögliche Lösung: Er hat eine mobile Sauna gebaut, transportierbar auf einem Fahrradanhänger.
Mobile Sauna„Überall, wo du den Grill anschmeißen darfst, darfst du auch saunieren“
Eine Sauna mit dem Fahrradanhänger an die Isar transportieren und dann darin schwitzen: Kann das funktionieren? Ja, sagt der Münchner Jochen Ihle. Über eine kreative Geschäftsidee – und wo sie ihre Grenzen hat.
Interview von Anna-Maria Salmen
