Ein Bad in der Isar bei etwa vier Grad kaltem Wasser – klingt nicht unbedingt nach einer einladenden Vorstellung. Verlockender wäre es vielleicht, wenn am Ufer eine Sauna zum anschließenden Aufwärmen bereitstehen würde. Jochen Ihle von der Fahrradwerkstatt Gelber Esel hat dafür eine mögliche Lösung: Er hat eine mobile Sauna gebaut, transportierbar auf einem Fahrradanhänger.