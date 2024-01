Ein 20 Jahre alter Fahranfänger ist in München in der Nacht auf Donnerstag viel zu schnell unterwegs gewesen - zeitweise mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 50. Zivilen Beamten war der Mercedes am Georg-Brauchle-Ring auf Höhe der Lerchenauer Straße aufgefallen. Sie seien dem Auto hinterhergefahren und hätten die Geschwindigkeit gemessen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.