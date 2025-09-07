Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Bundespolizei nach einem Mann, der mit zwei Gewalttaten aufgefallen sei. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten. Die Polizei warnt: „Der gesuchte Tatverdächtige könnte bewaffnet sein.“ Was sich bereits am Abend des 13. August, einem Mittwoch, zugetragen habe, schildert die Polizei so: Gegen 21.10 Uhr habe der Unbekannte im Zwischengeschoss des Stachus zwei Männer bedroht und bespuckt. Anschließend sei er mit einer S-Bahn der Linie 6 nach Pasing gefahren. Dort sei er gegen 21.35 Uhr ausgestiegen, habe einen 63-Jährigen verfolgt und diesen am Treppenabgang von Gleis 7 mehrere Stufen nach unten geschubst. Der 63-Jährige habe sich dabei verletzt.
Ein unbekannter Reisender habe den Täter vermutlich mit einem Judogriff zu Boden gebracht. Ein weiterer unbekannter Reisender habe die Unterarme des Täters festgehalten. Als dieser den Helfer biss, habe er loslassen müssen; der Täter sei geflohen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung und sucht mit Fotos nach dem Täter. Zugleich bittet sie Zeugen, sowie die beiden Geschädigten vom Stachus und die unbekannten Helfer vom Bahnhof Pasing, sich zu melden (Telefon 089/51 555 00).