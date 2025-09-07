Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Bundespolizei nach einem Mann, der mit zwei Gewalttaten aufgefallen sei. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten. Die Polizei warnt: „Der gesuchte Tatverdächtige könnte bewaffnet sein.“ Was sich bereits am Abend des 13. August, einem Mittwoch, zugetragen habe, schildert die Polizei so: Gegen 21.10 Uhr habe der Unbekannte im Zwischengeschoss des Stachus zwei Männer bedroht und bespuckt. Anschließend sei er mit einer S-Bahn der Linie 6 nach Pasing gefahren. Dort sei er gegen 21.35 Uhr ausgestiegen, habe einen 63-Jährigen verfolgt und diesen am Treppenabgang von Gleis 7 mehrere Stufen nach unten geschubst. Der 63-Jährige habe sich dabei verletzt.