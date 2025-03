Für die Erteilung einer Fahrerlaubnis ist die Teilnahme an einem Kurs in Erster Hilfe obligatorisch. Dieser wird von Rettungsdiensten angeboten, dauert einen Tag und kostet um die 60 Euro. Für die Schüler einer Fahrschule im Münchner Ost ging das Ganze zwar nicht billiger, aber einfacher: Ein Mitarbeiter der Fahrschule und ein weiterer Mann besorgten die Bescheinigungen ohne Kurs, allerdings für 100 Euro. Für die Schüler war das trotzdem ein gutes Geschäft: Sie waren zu einem großen Teil Ausländer und der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig, um dem Erste-Hilfe-Unterricht folgen zu können.

500 dieser Bescheinigungen hat die Polizei geprüft, bei den Führerscheinstellen von Stadt und Landkreis München sowie den Landkreisen Starnberg und Fürstenfeldbruck. Dabei wurde eine Gesamtzahl von 51 Totalfälschungen erkannt, alle entstanden im Zeitraum März 2023 bis März 2024. An die Öffentlichkeit ging die Polizei erst jetzt, weil die Überprüfungen so lange dauerten.

Die Betrüger, zwei Iraker, beide 45 Jahre alt, haben sich dabei nicht einmal große Mühe gegeben: Offenbar hatten sie sich irgendwie ein Blanko-Formular eines Kursanbieters besorgt und dieses einfach fotokopiert. Der Rettungsdienst selbst war an den Fälschungen nicht beteiligt. Dass die Fahrerlaubnisbehörden die Fälschungen nicht erkannt haben, erklärt die Polizei mit der hohen Zahl an Anträgen, die täglich dort eingehen. Zudem waren die gefälschten Anträge auch zeitlich verteilt, sodass etwa identische Registrier-Nummern nicht auffielen.

Was mit den Führerscheinen geschieht, die aufgrund der gefälschten Bescheinigungen ausgestellt wurden, ist derzeit noch unklar. Möglich wäre, dass die Behörde den Inhabern eine Frist setzt, innerhalb derer sie den Kurs nachholen müssen. Einen Führerschein-Entzug aufgrund der falschen Bescheinigungen halten die Juristen in den Behörden wohl nicht für möglich. Bei noch nicht erteilten Fahrerlaubnissen könnte die Ausfertigung so lange gestoppt werden, bis eine gültige Kursbescheinigung vorgelegt wird. Alle Verdächtigten sind auf freiem Fuß. Bei gewerbsmäßiger Urkundenfälschung, davon geht die Polizei hier aus, können Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren verhängt werden.