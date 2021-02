So stehen die Parteien zu Lockerungen / Extremkletterer Stefan Glowacz im Porträt

Von Martina Scherf

Die Sehnsucht nach Ferne wird ja immer größer bei vielen Menschen. Endlich mal raus aus den vier Wänden, was erleben, Weite spüren. Es muss ja nicht gleich Grönland sein. Was Stefan Glowacz dort erlebte, ist ohnehin niemand zur Nachahmung empfohlen. Der Extremsportler, berühmt geworden durch sein Free Climbing und spektakuläre Bilder, wie er mit vier Fingern am Felsen hängt, hat sich inzwischen auf Abenteuerreisen spezialisiert.

Nun läuft der Film von seiner Grönland-Durchquerung erstmals im Fernsehen. 1000 Kilometer zu Fuß durchs Eis, und am Ende eine Steilwand hoch. Thomas Becker sprach mit ihm über Risiken, Abgründe und die Kunst des Umdrehens im rechten Augenblick (mit SZ Plus lesen).

München soll sich locker machen Sind die geltenden Einschränkungen angesichts der gesunkenen Infektionszahlen noch angemessen? Die Oppositionsparteien im Rathaus haben dazu klare Meinungen, SPD und Grüne bleiben zurückhaltend. Zum Artikel

Schulanmeldung per Post oder online Eltern, die ihre Kinder im September einschulen wollen, können nicht wie sonst üblich in die Grundschulen kommen. Eine Ausnahme soll es bei möglichen Rückstellungen geben. Zum Artikel

Rave für die Jungen, Tanztee für die Alten Dürfen Veranstalter ihr Publikum altersmäßig sortieren? Bis zu einem gewissen Grad ja, so die Meinung am Bundesgerichtshof. Doch "beim Maßstab, da sind wir noch auf der Suche." Und so muss sich ein klagender Fast-Partygast noch gedulden. Zum Artikel

Der Stachus ist wieder "hell wie der lichte Tag" Fast anderthalb Jahre war es finster am Rondell: Die markante Leuchtschrift am Karlsplatz fehlte, weil der Denkmalschutz dazwischenfunkte. Jetzt ist die 60 Jahre alte Werbung zurück. Zum Artikel

