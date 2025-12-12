Vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Montagabend in der Nähe des Riemer Parks ein E-Bike gesprengt und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Sie hatten ihre Aktion gefilmt und das Video mit der Detonation auf sozialen Medienplattformen hochgeladen, sodass sie schnell ermittelt waren.

Die Polizei war bereits am Montagabend gegen 19.50 Uhr von mehreren Anrufern über ein Knallgeräusch informiert worden. Die mutmaßliche Ursache dafür entdeckten die Beamten aber erst tags darauf: Da rief eine Passantin um die Mittagszeit herum an, weil sie auf einem Rasenstück das zerstörte Leih-Fahrrad entdeckt hatte. Im Rahmen ihrer Ermittlungen stieß die Polizei bald auf das Video.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 14-Jährige und zwei 15-Jährige, die alle in der Gegend wohnen. Einer der 14-Jährigen war der Polizei bereits wegen Sachbeschädigungen mittels Pyrotechnik bekannt, der zweite 14-Jährige wegen anderer Delikte. Gegen alle vier wird nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung ermittelt. Der benutzte Böller sei hierzulande nicht legal erhältlich, teilte die Polizei mit. Die Wirkung hatte das Quartett mit einer Gaskartusche verstärkt.