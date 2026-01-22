Zum Hauptinhalt springen

HasenberglSprengsatz reißt Wohnungstür aus den Angeln

Manche Arten von Böllern haben immense Sprengkraft. In München rissen Unbekannte damit sogar eine Tür aus ihren Angeln. (Archivbild)
Manche Arten von Böllern haben immense Sprengkraft. In München rissen Unbekannte damit sogar eine Tür aus ihren Angeln. (Archivbild) (Foto: Tobias Kleinschmidt/dpa)

An mehreren Stellen in der Stadt zerstören in der Neujahrsnacht bombenartige Böller Türen und Fenster. Die Explosionen verursachen immense Schäden. Die Polizei ermittelt.

Es müssen Sprengsätze von enormer Durchschlagskraft gewesen sein – sogenannte „Polenböller“ oder die noch gefährlicheren Kugelbomben. Beide sind in Deutschland für Privatpersonen verboten. Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Münchner Polizei versuchen derzeit herauszufinden, wer in der Neujahrsnacht mit verbotenen Sprengkörpern handballgroße Löcher in Wohnungstüren im Münchner Stadtgebiet gebombt hat.

Es so martialisch zu beschreiben, ist gerechtfertigt, wie ein weiterer Fall zeigt, den die Ermittler erst am Donnerstag nachgereicht haben. Die Explosion ereignete sich an Silvester kurz vor dem Jahreswechsel im Bereich der Grohmann-, Paulcke- und Johann-Emmer-Straße im Münchner Stadtteil Hasenbergl. Die Detonation riss eine Wohnungstüre aus den Angeln, sieben weitere Wohnungstüren in dem Haus wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehr als 10 000 Euro.

Silvester in München
:Unbekannte sprengen handballgroße Löcher in Wohnungstüren

Explosionen in der Silvesternacht: Die Polizei findet Überreste von Sprengsätzen an drei Tatorten und prüft mögliche Zusammenhänge.

Von Joachim Mölter

