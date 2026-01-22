Es müssen Sprengsätze von enormer Durchschlagskraft gewesen sein – sogenannte „Polenböller“ oder die noch gefährlicheren Kugelbomben . Beide sind in Deutschland für Privatpersonen verboten. Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Münchner Polizei versuchen derzeit herauszufinden, wer in der Neujahrsnacht mit verbotenen Sprengkörpern handballgroße Löcher in Wohnungstüren im Münchner Stadtgebiet gebombt hat.

Es so martialisch zu beschreiben, ist gerechtfertigt, wie ein weiterer Fall zeigt, den die Ermittler erst am Donnerstag nachgereicht haben. Die Explosion ereignete sich an Silvester kurz vor dem Jahreswechsel im Bereich der Grohmann-, Paulcke- und Johann-Emmer-Straße im Münchner Stadtteil Hasenbergl. Die Detonation riss eine Wohnungstüre aus den Angeln, sieben weitere Wohnungstüren in dem Haus wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehr als 10 000 Euro.