Ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hat am Montag in einem Münchner Kaufhaus kurz hintereinander zwei Frauen sexuell bedrängt. Er zwängte sich zu ihnen in die Umkleidekabinen der Damenabteilung und entblößte sich. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.